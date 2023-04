Emergenza scippi in stazione e sulla metro a Milano, la denuncia di De Corato

Continua a Milano l'emergenza scippi e furti in metropolitana e in zona stazione: il numero di casi si amplia a cadenza quotidiana e la situazione che si sta venendo a delineare è sempre più fuori controllo, come denuncia il vice presidente della Commissione affari costituzionali della Camera Riccardo De Corato (FdI).

I casi in aumento

"I Carabinieri di Milano, tra ieri e oggi, impegnati in alcuni servizi straordinari di sicurezza in zona Stazione Centrale, hanno arrestato un marocchino di 28 anni per rapina, un 41enne ucraino per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale e un altro marocchino di 31 anni per tentato furto" , dichiara in un comunicato l'esponente di Fratelli d'Italia.

De Corato ricorda anche l'episodio avvenuto nel corso della giornata di ieri, venerdì 31 marzo. A sventare un tentativo di furto ai danni di una 54enne di origini indiane a bordo di un mezzo della metropolitana gialla tra le stazioni di Repubblica e Turati, in direzione San Donato, è stato un agente di polizia in quel momento fuori servizio. Solo la prontezza dell'uomo, che si è reso immediatamente conto dello scippo messo in atto da due ragazze in evidente stato di gravidanza, le quali stavano tentando di impossessarsi del portafoglio della vittima di turno, ha impedito che il colpo andasse a segno. Grazie alla sua segnalazione in centrale, alla fermata metro successiva le due giovani donne, di 22 e 28 anni e con una lunga lista di precedenti, sono state tratte in arresto. La refurtiva è stata poi riconsegnata alla turista derubata.

Altri precedenti

Appena tre giorni prima, gli uomini del Nucleo tutela trasporto pubblico della polizia locale avevano colto sul fatto e denunciato altre tre donne (rispettivamente di 20, 25 e 26 anni) responsabili del furto di un portafoglio contenente 130 euro in contanti ai danni di una turista di Porto San Giorgio. La donna era stata scippata proprio mentre si accingeva a salire sul mezzo della M3 alla fermata centrale: le responsabili sono state accusate del reato di furto aggravato in concorso. Lo stesso giorno, grazie ai controlli effettuati dalle forze dell'ordine, erano state fermate e denunciate altre cinque ragazze a causa della violazione del divieto di frequentare la rete sotterranea del trasporto pubblico.

La denuncia

"Queste operazioni, di Polizia e pulizia, sono state fortemente volute dal Governo, in particolare dal ministro Piantedosi al quale, qualche settimana fa, ho depositato una mia interrogazione Parlamentare che sta già portando buoni risultati" , prosegue nella nota Riccardo De Corato. "Non bisogna allentare la presa, però, perché la situazione in città è davvero pericolosa, in particolare sui mezzi pubblici milanesi che sono diventati palcoscenico ideale per furti, aggressioni, rapine e liti" , aggiunge l'esponente di FdI, che punta poi il dito contro il comune di Milano.