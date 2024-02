"Esserci" per aiutare i malati di Asperger 

Il 18 febbraio ricorre la Giornata mondiale di sensibilizzazione sulla sindrome di Asperger, una forma particolare di autismo, caratterizzata da ridotte capacità comunicative e di socializzazione. Il 19 febbraio a Milano ci sarà un'importante raccolta fondi della fondazione: Un futuro per l'Asperger (che ha dato vita a Scuola Futuro Lavoro, la prima e unica in Europa per ragazzi con Asperger e autismo ad alto funzionamento) a cui parteciperanno molti artisti tra cui Michela Giraud, Alice De Andrè e Giancarlo Commare.

Che cosa è la sindrome di Asperger

Come detto si tratta di una particolare forma di autismo che è caratterizzata da ridotte capacità di comunicazione e socializzazione. Nonostante la ricerca stia facendo passi da gigante, sono ancora incerte le cause che la provocano. Secondo alcuni studi questa avrebbe una base genetica-familiare. Altre particolarità di questa sindrome è la gestualità e i comportamenti ripetitivi. La diagnosi non è semplice nè immediata e purtroppo al momento non esistono cure specifiche ma soltanto trattamenti di tipo sintomatico.

L'evento

"Esserci" sarà il nome dell'evento promosso appunto dalla Fondazione Un futuro per l’Asperger, presieduta dall’imprenditore milanese Massimo Montini a Milano a partire dalle 20 presso il locale El Porteño Prohibido, di via Macedonio Melloni 9. Si tratterà di un aperitivo e una cena con un spettacolo. Madrina dell'importante serata sarà la comica e attrice Michela Giraud, ma saranno tanti gli ospiti e gli amici della fondazione che si esibiranno per tutti i presenti, il ballerino e coreografo romano Simone Nolasco e gli attori Giancarlo Commare, Vittorio Pettinato e Alice De Andrè.

L'asta di beneficenza per tanti progetti

Molte saranno le sorprese per i presenti a cominciare da quelle preparate dagli studenti di Scuola Futuro Lavoro, il progetto formativo della Fondazione Un futuro per l'Asperger. Inoltre grande importanza avrà l'asta di beneficenza, i cui fondi raccolti permetteranno di promuovere azioni per poter regalare e migliorare il futuro, anche lavorativo, dei ragazzi.

Verranno assegnate borse di studio per quelli di Scuola Futuro Lavoro con una condizione patrimoniale fragile; verrà potenziata la ricerca e la sperimentazione di strategie comportamentali e cognitive per ottimizzare le capacità di apprendimento dei ragazzi autistici. Inoltre saranno realizzate iniziative trasversali come il laboratorio di educazione alla teatralità e all'affettività per migliorare negli studenti "aspie" l'interazione sociale.