Eventi e musica al tramonto tra le guglie del Duomo

Dopo il successo delle iniziative dello scorso anno, anche questa estate è possibile ammirare la città di Milano dall’alto, dai nuovi grattacieli di Porta Nuova e City Life, all’Unicredit Tower, le Torri Aria, Solea e Solaria, la Torre Diamante, la Torre Isozaki, la Torre Velasca, la Torre Branca e verso l’orizzonte fino alle catene montuose delle Alpi e degli Appennini.

Musica ed eventi organizzati dalla Veneranda Fabbrica del Duomo, tutti i giovedì sera fino al 31 agosto 2023, gratis per bambini fino a cinque anni, per emozionarsi al tramonto, circondati dalle centotrentacinque guglie della Cattedrale, dagli archi rampanti che sostengono la guglia maggiore dove è posizionata la statua dorata della Madonnina e dalle 180 statue che sembrano animarsi all’effetto della luce vibrante del crepuscolo.

Visite guidate esclusive di un’ora, in italiano e in inglese, sulle Terrazze del Duomo ad oltre sessanta metri di altezza, in orario serale fino alle 22, si raggiungono eccezionalmente in ascensore, ultima salita prevista alle ore 20.40. Passeggiate tra le guglie che svettano verso il cielo, nella luce calda del marmo rosa di Candoglia e la bellezza di pieni e vuoti degli ornamenti degli scultori scalpellini, ascoltando la musica dal vivo; un prodigio di architettura, ingegneria e arte per un risultato che lascia a bocca aperta.

Il programma musicale ha avuto inizio il primo giugno, in concomitanza con l’apertura serale delle Terrazze, e si concluderà a fine agosto; numerosi gli artisti e interpreti musicali che accolgono i visitatori con la loro musica, giovedì 3 agosto sono le chitarre di Marco e Stefano Bonfanti, in collaborazione con l’Accademia Marziali di Seveso; giovedì 10 agosto, sotto le stelle cadenti, il flauto di Marta D’Aleo e l’oboe di Marco Orazio Vallone; giovedì 17 agosto il violino di Massimo Zanetti; giovedì 24 agosto il trombone di Alessandro Castelli e la chitarra di Gabriele Orsi; per concludere giovedì 31 agosto con il sassofono di Francesco Mazzali e il pianoforte di Giulio Galibariggi, in collaborazione con l’Accademia Marziali di Seveso.

Per l’apertura del primo giugno le Terrazze sono state invase dal suono del clarinetto di Sergio Del Mastro e dell’oboe leggero e intenso di Omar Zoboli; a seguire l’intensità dei suoni dei violini di Gabriele e Chiara Oliveti, Michele Passera e Eugenio Mangini; il suono grave e caldo del violoncello di Luca Colardo e di Michele Mazzola; il suono versatile e vibrante delle chitarre di Samuele Fontana, Doriana Spirito e Luciano Chillemi; l’ampia ed elevata sonorità del pianoforte di Alessandro Martire e di Edward Abrudan.

La Cattedrale, uno dei simboli di Milano, si trova nel cuore della città, in Piazza del Duomo, un capolavoro di architettura gotica internazionale, fondata nel 1386 sulle antiche basiliche di Santa Maria Maggiore e Santa Tecla, mentre la posa della Madonnina a 108 metri di altezza risale al 1774. La costruzione dell’attuale grande organo, il più grande d’Italia e uno dei quindici più grandi del mondo, risale al 1938, con 15.800 canne, cinque corpi d’organo e cinque Consolles, rinnovato e inaugurato nel settembre del 1986 con un concerto del maestro Luigi Benedetti, organista titolare della Cattedrale.

Lo storico Ente Ecclesiastico “Veneranda Fabbrica” venne istituito nel 1387 per volontà di Gian Galeazzo Visconti, Signore di Milano, allo scopo di seguire la progettazione e la costruzione del Duomo; ancora oggi segue i lavori, un grande cantiere che non ha fine, si occupa dei restauri, della conservazione e valorizzazione del suo patrimonio, provvedendo a reperire le risorse necessarie e alla manutenzione della Cava di Candoglia.

Organizza il servizio di accoglienza di milioni di turisti, il Museo del Duomo, l’Archivio digitale, la Biblioteca e la Cappella Musicale; programma e segue interessantissimi tour alla Cava di Candoglia che si trova all’imbocco della Val d’Ossola, ai confini con il Piemonte, alla scoperta della montagna e del lavoro di operai e scalpellini impegnati nella manutenzione e nei restauri della Cattedrale. Inoltre organizza visite e percorsi didattici per le scuole, bambini e ragazzi che imparano con gioia e curiosità, sperimentando e inventando.