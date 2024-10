ExpoTraining 2024: formazione, lavoro e innovazione in Fiera Milano

Ascolta ora 00:00 00:00

Torna a Milano ExpoTraining 2024, la fiera dedicata alla formazione, al lavoro, alla sicurezza sul lavoro e all’innovazione, XIIIª edizione aperta il 28 e 29 ottobre in Fiera Milano a Rho. Evento che si propone come una piattaforma dedicata alla promozione delle competenze e delle conoscenze, con un focus importante e attualissimo su formazione, lavoro, transizioni economiche e intelligenza artificiale e ha l’obiettivo di connettere persone, organizzazioni e istituzioni, stimolando lo scambio di buone pratiche nel segno dell’innovazione.

ExpoTraining, apre lunedì con la cerimonia e il convegno inaugurale sul tema “Il polo economico delle competenze nelle transizioni. Milano città dell’educazione 2024”. Dopo l’esecuzione degli inni istituzionali a cura della Fanfara dell’Arma dei Carabinieri, sarà il presidente di ExpoTraining Carlo Barberis ad aprire l’evento seguito dai saluti istituzionali del presidente del Senato Ingrazio La Russa, del vice presidente della Camera Giorgio Mulè e del segretario di presidenza della Camera Alessandro Colucci. A chiudere la prima parte della giornata interverranno l’onorevole Valentina Aprea esperta di politiche educative e lavoro, l’assessore Sebastiano Leo della Regione Puglia, l’assessore Simona Tironi e l’assessore Gianluca Comazzi della Regione Lombardia, l’assessore Alessia Capello del Comune di Milano e l’assessore Stefano Aguzzi della Regione Marche.

L’evento affronta tutti i temi di stretta attualità con lo sguardo rivolto al futuro proponendo oltre 100 convegni, 100 workshop e la partecipazione di 600 relatori dal mondo delle istituzioni, delle associazioni, dell'imprenditoria, degli esperti e del tessuto socioeconomico con la presenza, tra gli altri, dei ministri Abodi, Bernini, Valditara, Zangrillo.

“Expotraing è impropriamente definita ‘fiera’, perché più vado avanti con questo progetto e più mi rendo conto che si tratta di una vera e propria comunità di pensieri, di stili ed idee sulla formazione, finalizzati a fornire delle risposte alle esigenze del Sistema Paese. È il luogo della reciprocità tra i vari stakeholder, le Istituzioni, le scuole e le imprese”, spiega il presidente Carlo Barberis che annuncia una novità importante di questa edizione. “Proprio su impulso degli stakeholder abbiamo deciso di mettere a disposizione un’area specifica per il mismatch (il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, ndr), dedicata alle aziende per incontrare gli esperti della formazione e i docenti formatori. Quest’anno ci aspettiamo circa 30.000 studenti e quest’area diventa un momento cruciale di Expotraining”.

“Oggi le aziende, per contrastare il mismatch, si rivolgono alle agenzie di ricerca e selezione, ma attenzione: non si risolve così, con azioni non strutturali, perché si ripresenterà nel 2025, nel 2027 o nel 2030. La reciprocità e la fertilizzazione tra il mondo della formazione e quello del lavoro diventano decisive”, aggiunge invitando tutte le aziende che hanno a che fare con il mismatch “a partecipare, anche a titolo gratuito, ad Expotraing 2024”.

E a questo tema d’attualità è dedicato il convegno “Mismatch domanda e offerta di lavoro: strategie, strumenti e azioni per rispondere al fabbisogno occupazionale delle aziende” che riterrà il 29 ottobre alle 10 in sala Dante.

Carlo Barberis, sociologo della formazione, da trent’ anni sulle scene delle aule formative nazionali ed internazionali a favore di grandi aziende, pubblica amministrazione, forze dell’ordine e armate.

Fondatore della scuola Power Training, editore e direttore della Human Training, ideatore e presidente di Expo Training, presidente di Unionformazione.

Per consultare il programma integrale della manifestazione e prenotare l’ingresso: https://expotraining.it/convegni/