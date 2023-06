"Faceva foto ai nostri bimbi", allarme maniaco in un parco di Roma

Le morbose attenzioni di un uomo sulla cinquantina nei confronti di alcuni bambini che giocavano in un'area verde di Roma hanno suscitato rabbia e angoscia non solo nei genitori dei piccoli ma anche nei cittadini della Capitale venuti a conoscenza dell'inquietante vicenda.

Un'allerta scattata qualche giorno fa, in occasione di un evento festoso celebrato nel parco delle Valli, a cui si è imbucato uno sconosciuto che ha iniziato a mostrare interesse nei confronti di alcuni bimbi. "Avevamo organizzato una festa per i piccolini" , racconta una mamma, come riportato da Il Messaggero, "hanno appena sette anni, c'era anche l'animatore" . Una festa con musica, gioche e dolci per i piccoli partecipanti, accompagnati dalle rispettive famiglie.

L'atmosfera, tuttavia, cambia repentinamente, e tra i genitori si scatena il panico a causa delle azioni compiute da un individuo che non faceva parte del gruppo. "Pensavamo che quell'uomo fosse uno dei genitori e invece..." , ricorda ancora la mamma. L'uomo inizia ad avvicinare i piccoli e, dopo aver chiesto i loro nomi, a scattare delle foto con il proprio cellulare: un atteggiamento che ha fatto scattare subito l'allarme tra i presenti.

"In quel momento stavo parlando con un altro genitore, abbiamo visto alcuni dei papà chiedere spiegazioni a quell'uomo" , spiega la donna, "avrà avuto circa cinquanta anni, aveva i tratti somatici asiatici ed era vestito di bianco" . Uno degli uomini intervenuti intima all'inquietante individuo di consegnare il telefono e di cancellare immediatamente le foto appena scattate. "Ha cercato di controllare anche WhatsApp e sembra che alcune foto le avesse già inviate" , prosegue la mamma. Una situazione che non ha fatto altro che aumentare l'angoscia e la rabbia dei genitori. Il maniaco avrebbe cercato addirittura di difendersi "spiegando che quelle immagini le avrebbe tenute per sé".

Alla fine le foto sarebbero state cancellate, ma di certo l'epilogo non rende meno angosciante la vicenda. "Aveva una bottiglia di birra in mano, non sappiamo se fosse alticcio o se abbia altri problemi, fatto sta che l'episodio è gravissimo e ha gettato nel panico tutte le famiglie presenti alla festa" , considera la donna.