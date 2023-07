Fingono malore per farsi dare un passaggio in ambulanza: 20enni denunciati

Un episodio incredibile quello avvenuto a Rimini, dove due ragazzi hanno inscenato un malore per essere accompagnati in ambulanza fino a Riccione. Una storia che lascia basiti e che è costata alla coppia di giovani una denuncia. Il video del finto malore è stato pubblicato su TikTok, dove non sono mancati commenti carichi di biasimo e di rimprovero nei confronti dei ragazzi.

La chiamata al 118

Nel video postato su TikTok, si vede un ragazzo a petto nudo che cammina sul ciglio della strada e parla al telefono con un operatore del 118. Il giovane spiega che il suo amico ha accusato un malore ed è svenuto. Lui è riuscito a farlo distendere ma ha bisogno di aiuto. L'operatore che sta parlando con il giovane cerca di reperire più informazioni possibili, come da prassi. Si informa soprattutto sul luogo in cui si trovano i ragazzi, così da poterli raggiungere in fretta. Chiede poi l'età del ragazzo che è stato male, cerca di sincerarsi delle sue condizioni e di capire le dinamiche dell'accaduto. Il giovane al telefono con lui risponde a tutte le domande, calandosi completamente nel ruolo.

La recita va avanti, col giovane e il compagno, che finge di stare male, che a stento riescono a trattenere le risate. Il ragazzo riferisce all'operatore di Romagna Soccorso che lui e l'amico si trovano lungo via Piane, nella zona industriale di Coriano (Rimini). Il piano riesce alla perferzione, ed entro pochi minuti arrivano i soccorsi, che si rendono però subito conto che qualcosa non quadra. La situazione, infatti, non è critica come sembra.

"Quando sei in campagna e non ci sono mezzi"

" Quando sei in campagna e non ci sono mezzi ", questo il titolo del video che sarà poi pubblicato su TikTok. I due ragazzi avevano bisogno di un passaggio fino a Riccione, e il loro piano era proprio quello di farsi portare dall'ambulanza. Ambulanza che sarebbe potuta servire per un'altra emergenza, una vera.

Ricevuto l'allarme, gli operatori sanitari si sono precipitati dai ragazzi, trovando però la situazione molto meno critica di come era stata prospettata. Tutti i parametri del ragazzo sono infatti nella norma, ma alla fine lui e l'amico vengono caricati sull'ambulanza e trasportati all'ospedale Ceccarini di Riccione. Ospedale da cui i due si allontanano appena sono lasciati da soli.

Chi sono i responsabili

Si sa poco dei due ragazzi. Secondo quanto riferito da RiminiToday si tratta di due vent'enni nordafricani, e l'episodio risale a domenica mattina scorsa. Riusciti ad allontanarsi dall'ospedale, i ragazzi si sono vantati sui social, venendo però ripresi dal popolo del web, che non ha per nulla gradito la bravata.