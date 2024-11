Famiglia non paga ticket della mensa a scuola: bimbo di 4 anni lasciato senza cibo

Ascolta ora 00:00 00:00

Un episodio increscioso è avvenuto in una scuola materna di Sulmona (L'Aquila): un bimbo di soli 4 anni sarebbe rimasto senza cibo perché i suoi genitori non avevano pagato in tempo il ticket della mensa. Il piccolo, stando a quanto riferito, avrebbe potuto mangiare soltanto grazie alla solidarietà degli altri compagni.

"Scena imbarazzante e umiliante"

L'episodio, come abbiamo detto, si è verificato ieri (lunedì 11 novembre) in una scuola d'infanzia gestita dal Comune di Sulmona, la scuola materna Di Nello. A quanto pare i genitori del bambino non avevano pagato il ticket realtivo agli ultimi due pasti forniti dalla mensa, per un totale di 8,97 euro. Quanto il piccolo ha raggiunto i locali della mensa insieme ai compagni, non avrebbe ricevuto il pranzo.

"Mi hanno chiamato dalla scuola dicendomi di andare a riprendere mio figlio perché per lui non c'era da mangiare. È stata una scena imbarazzante e umiliante, altamente diseducativa e lo dico da insegnante" , ha dichiarato al portale online Il Germe il padre dell'alunno. "Ci hanno lasciati tre settimane senza refezione scolastica, costretti ad andare a riprendere i nostri figli a scuola anticipatamente perché a quell'età non potevano neanche portare il cibo da casa. Da noi pretendono la massima puntualità, loro, invece, possono fare il ritardo che vogliono impunemente ", ha ricordato.

Sembra infatti che i genitori avessero semplicemente dimenticato di pagare il ticket, e nessuno - a loro dire - li avrebbe avvisati de loro piccolo debito. Il bambino si sarebbe visto negare un piatto di gnocchetti al sugo, e sarebbe riuscito a mangiare solo grazie alla solidarietà dei compagni. Ciascun alunno, infatti, avrebbe "donato" una piccola parte del proprio pasto. Chiaramente un episodio del genere ha scatenato una grande polemica.

