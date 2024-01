Danneggiano il tabernacolo della Madonna con un petardo: è caccia ai vandali

Qualcuno ha gettato un petardo all'interno di un'edicola votiva, danneggiandola e danneggiando l'immagine in gesso della Madonna che conteneva. E a seguito di quanto segnalato, gli esponenti delle forze dell'ordine sono a quanto pare al lavoro per cercare di individuare i responsabili. Questo è quanto avvenuto nelle scorse in Toscana, a Prato, precisamente nella frazione cittadina di Maliseti. Stando a quel che riporta la testata online Notizie di Prato, l'atto vandalico in questione si sarebbe concretizzato a qualche ora di distanza dalla mezzanotte e dell'inizio del 2024. Anche nella città toscana, come in tante altre realtà comunali di tutta Italia, il rumore dei primi petardi si udiva già nel tardo pomeriggio di ieri. Solo che invece di farli esplodere in una zona in cui non potessero nuocere a nessuno, qualche vandalo avrebbe volutamente scelto come bersaglio il tabernacolo della Madonnina del Guado, tra via del Guado e via della Montagnola.

E sarebbe stata proprio l'esplosione di un petardo, fatto esplodere a quanto sembra all'interno della nicchia, a causare danni e a danneggiare anche la statuetta raffigurante la Madonna. Sulla base di una prima ricostruzione, si tratterebbe come detto di un caso di vandalismo: non è del tutto escluso che possa essersi trattato di un gesto di matrice religiosa, ma l'ipotesi al momento più accreditata porterebbe ad una goliardata di dubbio gusto messa in atto con tutta probabilità da giovani o giovanissimi. Ad accorgersi dell'accaduto, già nei minuti successivi all'azione, sarebbero stati a quanto sembra alcuni residenti dell'area: a quel punto però, i colpevoli si erano tuttavia già dati alla fuga nelle vie limitrofe ed erano già riusciti a far perdere le proprie tracce.

Un episodio che ha visto la condanna unanime di una comunità molto legata a quel tabernacolo: recuperato nel 2006 dalla parrocchia di Maliseti con il contributo dei parrocchiani e l'appoggio e la collaborazione dell'allora vescovo di Prato, è tornato ad essere nel giro di quasi quattro lustri meta di preghiere, di momenti di raccoglimento e di donazioni di fiori. E alla Madonnina sono state intitolate in passato anche raccolte di denaro destinate ai bambini poveri. La segnalazione dell’avvenuto danneggiamento è stata fatta ai carabinieri che stanno compiendo gli accertamenti volti ad individuare i responsabili. I militari dell'Arma dovrebbero quindi passare al setaccio le immagini registrate dalle telecamere del circuito di videosorveglianza della zona, alla ricerca di eventuali indizi utili a risalire all'identità dei teppisti. E a breve potrebbero quindi esserci ulteriori sviluppi.