Far West nel centro di Sassari: rissa con coltelli e machete tra stranieri, poi gli spari

Tanta paura e rabbia a Sassari per quanto accaduto in pieno giorno nel centro storico durante la mattinata di ieri, giovedì 19 ottobre. Numerosi stranieri hanno preso parte a un inseguimento e a una maxi rissa andata in scena tra via san Cristoforo e San Sisto e che ha avuto il suo culmine in via San Donato dove, stando a quanto raccontato agli inquirenti dai residenti, sono stati esplosi almeno una decina di colpi di arma da fuoco. I fatti, le cui cause sono ancora da chiarire visto che gli inquirenti si trovano tuttora impegnati nelle indagini e nell'individuazione di tutti i responsabili dei disordini, si sono svolti intorno alle ore 13:20.

Decine di extracomunitari, armati di coltelli, machete e bastoni, sono rimasti coinvolti in quello che sembrava a tutti gli effetti un regolamento di conti: l'inseguimento per le vie del centro di Sassari, le botte e le urla hanno allertato i cittadini. "Si menavano, e c'era una persona che indicava chi colpire" , racconta uno dei residenti intervistato da L'Unione Sarda. La caccia all'uomo arriva infine a San Donato, dove si verifica l'episodio più grave, ovvero una sparatoria: i colpi sono stati esplosi verso la zona centrale della strada, tra il portone di un'abitazione e un vicolo cieco. "Noi abbiamo visto almeno due pistole e ci sono stati non meno di dieci spari" , raccontano altri testimoni al quotidiano sardo.

Scatta immediatamente l'allarme, e sul posto si precipitano le forze dell'ordine, ovvero carabinieri e poliziotti con giubbotti antiproiettile e mitra, e gli uomini della polizia locale. Gli agenti fermano un senegalese, trovato in possesso di un revolver e conducono in caserma anche un nigeriano, in apparenza vittima dell'aggressione. Per fortuna, nonostante la sparatoria, non sono risultati feriti tra i civili, ma il rischio corso crea forte preoccupazione. "C'è la scuola dell'infanzia a pochi metri i nostri figli che giocano e questi li mettono in pericolo fregandosene altamente" , spiegano ai giornalisti i residenti.

Probabilmente l'episodio di ieri è la naturale prosecuzione di un altro scontro avvenuto il giorno prima e sempre in pieno giorno: anche in quella occasione, con una violenta rissa scoppiata in Corso Trinità, erano saltati fuori i machete.

La rabbia e la paura

"Si è davvero toccato il fondo" , sbotta il presidente del Consiglio Regionale Michele Pais, "il centro storico è diventato una polveriera in mano alla criminalità nigeriana, invivibile per i sassaresi e i cittadini perbene, con scorribande quotidiane, spaccio di droga, prostituzione" . Il presidente chiede il pugno duro per risolvere la situazione. "È necessario intervenire con forza, con una presenza massiccia di forze dell'ordine, per restituire il centro storico ai cittadini di Sassari" , prosegue, "ho chiesto al sottosegretario all'interno Nicola Molteni che il governo si faccia carico di un problema sociale e di ordine pubblico che necessita di interventi concreti e rapida soluzione".