Fedeli arrivano in ritardo alla Messa, il parroco nega loro la comunione

Il parroco avrebbe negato la comunione ad alcuni fedeli, nel corso della messa. Il motivo? Le persone in questione sarebbero entrate in chiesa a funzione liturgica già iniziata. Per una scelta che i diretti interessati non avrebbero a quanto pare gradito, e della quale avrebbero già provveduto ad avvertire il vescovo. La messa della vigilia di Natale sembra insomma aver già dato origine a polemiche, ad Arezzo. Se non altro stando a quel che riporta la testata online ArezzoNotizie a proposito della vicenda in oggetto, con tanto di testimonianza di una fedele alla quale sarebbe stata negata la comunione proprio per essere arrivata a messa iniziata. L'episodio in questione risalirebbe a stamani e sarebbe avvenuto nel capoluogo aretino, nella chiesa di Sant'Egidio di via dell'Orciolaia. Sulla base di quanto ricostruito, diversi parrocchiani sarebbero arrivati nei minuti successivi all'inizio della funzione liturgica.

Un ritardo che il nuovo parroco non avrebbe a quanto pare gradito particolarmente. E lo avrebbe oltretutto fatto presente, in qualche modo, già durante il sermone. "Quando sono entrata, già ho notato un clima strano. La liturgia era iniziata da poco, ho ascoltato il Vangelo, ma non è stata fatta l'omelia - ha raccontato la fedele al sito - il parroco ha pronunciato qualche parola di polemica, che ho appena colto. Intorno i presenti hanno rumoreggiato. Ma il fatto più grave è accaduto al momento dell'eucaristia. Tutti si sono messi in fila, io ero l'ultima. Ma molti si lamentavano, c'era chi tornava via chiedendosi che prete fosse". Il parroco, sempre secondo quanto raccontato dalla donna, avrebbe insomma operato una sorta di selezione fra i parrocchiani in fila durante l'eucaristia. Avrebbe in buona sostanza consentito di ricevere la comunione solo ai fedeli arrivati in chiesa in orario e che hanno quindi seguito l'intera funzione, negandola agli altri.