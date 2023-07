Federica Sciarelli ritrova un ragazzino scomparso a Palidoro: l'incredibile coincidenza

Come un vero e proprio “scherzo” del destino, colei che da anni si occupa di ricercare persone scomparse, ha ritrovato personalmente un ragazzino di 15 anni; stiamo parlando di Federica Sciarelli, la nota e storica conduttrice di Chi l’ha visto, uno dei programmi cardine di Rai 3 che cerca di ottenere delle informazioni e degli indizi utili al ritrovamento di persone sparite nel nulla.

La scomparsa

Era scomparso da circa tre ore, quando la conduttrice ha notato un ragazzino disorientato ed in difficoltà sulla spiaggia di Palidoro; infatti, proprio ieri, domenica 2 luglio, il 15enne intorno alle 11 era sparito dallo stabilimento balneare di Maccarese, sul litorale nord di Fiumicino, dove si trovava insieme ai genitori che, spaventati, hanno immediatamente dato l’allarme. Intorno alle 13 la guardia costiera, i vigili del fuoco e alcuni volontari si sono attivati per cercare il giovane. Le ricerche sono state molto vaste ed intense - tanto che è anche subentrato l’aiuto di un elicottero - dalla durata di circa tre ore e sono state effettuate sia via mare che via terra.

Il ritrovamento

Dopo diverse ore, intorno alle 16.00, è stata data la notizia del ritrovamento; è stata proprio la giornalista Federica Sciarelli, che stava trascorrendo una giornata al mare, a notare il ragazzino sulla spiaggia di Palidoro, davanti all’ospedale "Bambino Gesù", a circa 5 km da dove si trovava inizialmente con i genitori. Così, la conduttrice - vedendo il giovane spaesato e pensando potesse trovarsi in difficoltà - ha subito allertato le forze dell’ordine ed ha atteso l’arrivo dei genitori insieme al 15enne. “È stato emozionante, noi conosciamo e capiamo il panico che prende i genitori”, ha raccontato la Sciarelli a la Repubblica.

La conferma del ritrovamento

A dare la conferma dell’avvenuto ritrovamento grazie alla giornalista Federica Sciarelli sono state le pagine social ufficiali di Chi l’ha visto sulle quali, in tarda serata si leggeva: "Sta bene il ragazzo di 15 anni scomparso sul litorale di Roma. Mentre erano in corso le ricerche da oltre tre ore, anche con elicotteri, intorno alle 16 sulla spiaggia di Palidoro, davanti all'ospedale Bambino Gesù, è stato notato da Federica Sciarelli, che è rimasta con lui mentre arrivavano i genitori". Ad avvertirla della scomparsa del ragazzino era stato un collega della sua trasmissione, Giampiero Fiore, proprio dalla spiaggia di Maccarese: "Mi trovavo sullo stesso litorale, dovevo fare qualcosa, io e le mie amiche stavamo per andare via, quando ci siamo dette: Facciamo una passeggiata", ha spiegato Federica Sciarelli a Repubblica. Insomma, una strana coincidenza che ha visto la giornalista trovarsi coinvolta in questo caso; esattamente un tipo di storia di cui si occupa da anni.