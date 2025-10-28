Castelnuovo del Garda, donna uccisa a coltellate: arrestato il compagno

Un nuovo femminicidio ha scosso la provincia veronese. Una donna brasiliana è stata uccisa con numerosi colpi di coltello nella sua abitazione. Il sospettato numero uno è il compagno, anch’egli brasiliano. Il corpo è stato scoperto questa mattina dagli amici della vittima, preoccupati perché non rispondeva a chiamate e messaggi da sabato.

L’arresto del presunto uxoricida

Secondo quanto appreso, l’uomo non si trovava in casa al momento della scoperta del cadavere. È stato successivamente fermato e arrestato dai carabinieri. Gli investigatori del Ris stanno procedendo con i rilievi e il medico legale determinerà data e ora del decesso.

Storia di maltrattamenti

La vittima, circa un anno e mezzo fa, si era trasferita nell’appartamento dell’uomo. In passato aveva già denunciato episodi di maltrattamenti domestici, poi ritirati. A causa del clima familiare violento, su richiesta del padre, le era stato tolto l’affidamento della figlia avuta da una precedente relazione.

Reazioni e indagini

La tragedia ha scosso Castelnuovo del Garda e la comunità locale. Gli amici e vicini ricordano la donna come una persona solare, ora vittima della violenza domestica più estrema. Domenico Dal Cero, ex sindaco della città e oggi consigliere comunale di minoranza, ha commentato: "A Castelnuovo del Garda era stato aperto uno sportello antiviolenza, proprio per venire incontro alle esigenze del territorio e anche il nostro Comune purtroppo non era stato esente da episodi di violenza familiare. Ma poi la nuova amministrazione lo ha chiuso" .

Lo sportello antiviolenza era stato inaugurato nel novembre 2022 in una struttura ristrutturata grazie all’associazione "Amicizia e Solidarietà Castelnuovo del Garda Onlus", ma non è più operativo.

Le autorità locali, intanto, hanno avviato accertamenti approfonditi per ricostruire dinamica e. Gli amici della donna hanno lanciato l’allarme e, grazie alla loro segnalazione, la tragedia è stata scoperta. La comunità di Castelnuovo del Garda resta sotto choc.