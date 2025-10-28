Castelnuovo del Garda, donna uccisa a coltellate: arrestato il compagno

Un nuovo femminicidio ha scosso la provincia veronese. Una donna brasiliana è stata uccisa con numerosi colpi di coltello nella sua abitazione. Il sospettato numero uno è il compagno, anch’egli brasiliano. Il corpo è stato scoperto questa mattina dagli amici della vittima, preoccupati perché non rispondeva a chiamate e messaggi da sabato.
L’arresto del presunto uxoricida
Secondo quanto appreso, l’uomo non si trovava in casa al momento della scoperta del cadavere. È stato successivamente fermato e arrestato dai carabinieri. Gli investigatori del Ris stanno procedendo con i rilievi e il medico legale determinerà data e ora del decesso.
Storia di maltrattamenti
La vittima, circa un anno e mezzo fa, si era trasferita nell’appartamento dell’uomo. In passato aveva già denunciato episodi di maltrattamenti domestici, poi ritirati. A causa del clima familiare violento, su richiesta del padre, le era stato tolto l’affidamento della figlia avuta da una precedente relazione.
Reazioni e indagini
La tragedia ha scosso Castelnuovo del Garda e la comunità locale. Gli amici e vicini ricordano la donna come una persona solare, ora vittima della violenza domestica più estrema. Domenico Dal Cero, ex sindaco della città e oggi consigliere comunale di minoranza, ha commentato: "A Castelnuovo del Garda era stato aperto uno sportello antiviolenza, proprio per venire incontro alle esigenze del territorio e anche il nostro Comune purtroppo non era stato esente da episodi di violenza familiare. Ma poi la nuova amministrazione lo ha chiuso".
Lo sportello antiviolenza era stato inaugurato nel novembre 2022 in una struttura ristrutturata grazie all’associazione "Amicizia e Solidarietà Castelnuovo del Garda Onlus", ma non è più operativo.Le autorità locali, intanto, hanno avviato accertamenti approfonditi per ricostruire dinamica e movente dell’omicidio. Gli amici della donna hanno lanciato l’allarme e, grazie alla loro segnalazione, la tragedia è stata scoperta. La comunità di Castelnuovo del Garda resta sotto choc.