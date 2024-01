"Atto violento": l'assalto dei vandali alla sede di Fratelli d'Italia a Ferrara

Ignoti hanno preso di mira la sede di Fratelli d'Italia, scagliando contro la saracinesca diverse bottiglie di vetro andate in frantumi. Questo è quanto avvenuto nelle scorse ore a Ferrara, sulla base di quanto fatto sapere alla stampa dai responsabili ferraresi del partito del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Secondo quanto ricostruito, l'episodio in questione si sarebbe concretizzato nella notte di ieri. I vandali avrebbero infatti agito nelle ore notturne, presumibilmente per sfruttare l'assenza di testimoni. Ed avevano evidentemente portato con loro alcune bottiglie di vetro, le stesse che avrebbero poi scagliato contro l'ingresso del circolo. Per poi darsi alla fuga nelle vie limitrofe. Al suolo, dopo l'azione, è rimasto un tappeto di schegge e frammenti di vetro che sono stati rimossi tempestivamente anche per il loro potenziale pericolo. E stando sempre agli esponenti locali di FdI, non si tratta nemmeno di un avvenimento inedito.

"Non è purtroppo il primo episodio di vandalismo che abbiamo subito nel corso degli anni – ha spiegato Alessandro Balboni, presidente provinciale di Fratelli d’Italia – infatti sono stati diversi i danneggiamenti o i messaggi intimidatori ricevuti. Questo ennesimo attacco non è rivolto solo a noi, ma anche alla democrazia e confido che condanna unanime giunga da tutte le forze politiche. Secondo la visione di Fratelli d’Italia ogni sede di partito, a prescindere dalle idee rappresentate, deve essere uno spazio sicuro in cui i cittadini possano esprimere le proprie idee in totale sicurezza. Senza paura di intimidazioni o atti violenti". Secondo quanto ipotizzato, il forte sospetto è che si tratti di un blitz vandalico di matrice politica, orchestrato forse da militanti della sinistra più estrema o del mondo anarchico. Tanto più che fra pochi mesi gli elettori saranno chiamati nuovamente alle urne per rinnovare il consiglio comunale.