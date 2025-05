Feto abbandonato in un parco. Il ritrovamento choc a Parma

Ascolta ora 00:00 00:00

Choc a Parma, dove nella giornata di oggi, giovedì 22 maggio, sono stati rinvenuti dei resti attribuibili a un feto all'interno di un parco.

A inoltrare la segnalazione alle forze dell'ordine e a far scattare le indagini è stata una donna, che nelle prime ore della mattinata stava portando in giro il cane in un'area verde nelle immediate vicinanze di via Federico II, in zona Crocetta. La signora è rimasta impressionata dal rinvenimento di alcuni resti rinvenuti in mezzo a un marciapiede che attraversa il piccolo parco, e non ha esitato a contattere il 112.

Sul posto da lei indicato si sono precipitati gli uomini della squadra volante della questura di Parma e un'ambulanza del 118. I poliziotti hanno subito chiesto l'intervento dei colleghi della scientifica per effettuare dei rilievi, anche se pare che nei dintorni del luogo del rinvenimento non siano stati individuati ulteriori indizi o tracce. Nell'area verde di via Federico II, inoltre, sono giunti anche un medico legale e il pubblico ministero di turno, la dottoressa Francesca Arienti.

A quanto pare, ma ovviamente si tratta ancora di indiscrezioni derivanti da una prima analisi, si tratterebbe di un feto molto piccolo, definito delle dimensioni di una moneta, pertanto presumibilmente in uno dei primi stadi di crescita. Non è ancora possibile dire con assoluta certezza se si tratta di resti umani o animali, per cui sarà necessario attendere delle approfondite analisi di laboratorio per far luce sulla vicenda.

Il luogo del ritrovamento è di certo una zona molto frequentata, soprattutto nelle prime ore del mattino, specie per la presenza nel circondario, e particolarmente nella vicina via Emilia, di numerose attività commerciali e aziende.

La speranza è quella di raccogliere preziose testimonianze o riuscire a visualizzare qualcosa di interessante ai fini delle indagini nei filmati delle videocamere di sorveglianza installate nei prezzi della zona del rinvenimento.