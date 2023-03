"Il feto non esiste". E il collettivo femminista vandalizza i manifesti

In disaccordo con i manifesti che ribadiscono l'importanza della vita, alcune esponenti di un collettivo femminista avrebbero pensato bene di strapparli o di vandalizzarli incollandovi sopra altri cartelli senza alcuna autorizzazione. Questo perlomeno è quanto denunciato dall'Associazione Pro Vita & Famiglia nelle scorse ore che non ha nascosto la propria perplessità per l'accaduto, condannando fermamente il gesto.

L'episodio in questione si sarebbe svolto a Pisa, dove l'associazione ha lanciato una campagna di sensibilizzazione acquistando regolarmente lo spazio pubblicitario su alcuni cartelloni posti per le vie della città. "La vita vale sempre", la frase ben leggibile sui manifesti, corredato dall'immagine di sette persone diverse per età ed etnia, a rimarcare la trasversalità e l'inclusività del messaggio. Un'iniziativa pacifica e tutt'altro che offensiva, dunque. Ma che, sempre stando a quanto fatto sapere da Pro Vita, qualcuno non avrebbe accolto affatto bene.

Si tratterebbe in primis del collettivo femminista "Non Una di Meno", che avrebbe preso di mira i manifesti: in alcuni casi, le esponenti del collettivo li avrebbero strappati, in toto o in parte. In altri li avrebbero invece coperti con altri manifesti da loro prodotti che inneggiano alla libera scelta ( "Scegliamo quando e come vivere"). "Il feto non esiste, di per sè", la motivazione adottata per giustificare quelli che si prefigurano alla stregua di veri e propri atti vandalici. Donatella Isca, referente del Circolo Territoriale della Toscana di Pro Vita & Famiglia Onlus, non le ha mandate a dire, in un comunicato apparso sul sito internet dell'associazione: "Hanno scritto che il feto non esiste. Stentiamo a credere ad un’affermazione così assurda e antiscientifica del collettivo femminista Non Una di Meno per giustificare gli atti vandalici contro i nostri manifesti sulla tutela della Vita, in ogni sua forma, fase e condizione. Affermano che la nostra campagna sarebbe “pericolosa” - si legge nel comunicato - cosa c’è di pericoloso nel dire che “Ogni Vita vale”? Cosa c’è di pericoloso nel dire che vogliamo tutelare ogni vita: quella del concepito, dei neonati, delle persone con Sindrome di Down, dei migranti, delle donne incinte, degli anziani e dei disabili?"