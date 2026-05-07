Il figlio della tiktoker Rita De Crescenzo arrestato per tentato omicidio

C’è anche Francesco Pio Bianco, figlio della tiktoker napoletana Rita De Crescenzo, tra le sette persone arrestate dalla squadra mobile di Napoli nell’ambito di un’inchiesta per tentato omicidio, porto abusivo e detenzione di armi da fuoco aggravati in concorso. Secondo gli investigatori, il giovane avrebbe partecipato insieme ad altri ragazzi, alcuni dei quali minorenni all’epoca dei fatti, a un violento conflitto a fuoco avvenuto il 26 giugno 2025 durante un inseguimento tra gruppi rivali.

La retata all’alba, blitz nei Quartieri Spagnoli

L’operazione è scattata nelle prime ore del mattino con il supporto di diversi commissariati cittadini, del Reparto prevenzione crimine Campania, delle unità cinofile antidroga, di un drone e di un’unità eliportata. Durante le perquisizioni gli agenti hanno sequestrato circa un chilo di marijuana, in gran parte già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio. La droga è stata trovata nell’abitazione di uno degli indagati che, secondo quanto ricostruito dalla polizia, avrebbe tentato di disfarsene all’arrivo degli agenti.

La faida tra gruppi rivali

Per gli inquirenti, il conflitto armato sarebbe legato allo scontro tra gruppi di giovani intenzionati ad affermare il proprio controllo sul territorio. L’episodio contestato dagli investigatori arriva alcuni mesi dopo l’accoltellamento subito proprio dal figlio della De Crescenzo nel centro storico di Napoli il 16 febbraio 2026. Anche quell’episodio aveva fatto scattare indagini della Polizia di Stato per ricostruire responsabilità e dinamica dell’aggressione.

L’annuncio della madre sui social

Ad anticipare la notizia dell’arresto è stata la stessa Rita De Crescenzo con un video pubblicato sui social da Sharm el-Sheikh, dove si trova in vacanza. Nel filmato la tiktoker appare molto provata e racconta la sua disperazione per la situazione del figlio. “Buongiorno a tutti, vi mando un grande bacio. Voi conoscete già la mia situazione. Sono una mamma cambiata e una mamma disperata. Non sapevo più cosa fare per mio figlio Francesco”. La donna ha spiegato di essere già a conoscenza del provvedimento e di aver affrontato la vicenda insieme ai suoi legali. “Stamattina alle 5 l’hanno arrestato. Io già sapevo tutto con i miei avvocati. Forza alle forze dell’ordine, forza allo Stato che fa il suo dovere.”

“Chi sbaglia paga”

Nel lungo sfogo pubblicato online, Rita De Crescenzo ha ribadito più volte di essersi sempre dissociata dai comportamenti del figlio. “Io mi sono sempre dissociata da tutto quello che faceva mio figlio. Però ogni mamma cerca sempre di recuperare un figlio”. Poi ha aggiunto: “Non ce la facevo più, la notte non dormivo più”. La creator napoletana ha concluso il video prendendo posizione a favore della legalità: “Io sono una mamma che è per la legalità. Lo sapete tutti. Purtroppo chi sbaglia paga.”

Il precedente dell’accoltellamento

Francesco Pio Bianco era già finito al centro della cronaca negli ultimi mesi dopo essere stato vittima di un accoltellamento nel centro storico di Napoli. In quell’occasione il giovane venne trasportato all’ospedale Pellegrini e dimesso dopo alcuni giorni di prognosi. Le indagini aperte dalla polizia su quell’episodio hanno poi portato agli arresti eseguiti nelle ultime ore.

La fuga dalla casa famiglia

Non è il primo episodio che coinvolge il figlio della tiktoker. Già nel 2023, quando era ancora minorenne, il ragazzo si era allontanato dalla casa famiglia in cui si trovava. Gli agenti lo rintracciarono successivamente sul lungomare di Napoli mentre era in sella a uno scooter guidato senza patente.

Dopo l’intervento degli assistenti sociali fu trasferito in un’altra struttura nel Casertano. Anche in quell’occasione all’esterno della caserma si radunarono numerose persone, tra cui la stessa Rita De Crescenzo, che pubblicò diversi video sui social raccontando la vicenda.