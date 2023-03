Napoli, finanziamenti alla cultura: è (di nuovo) scontro duro tra De Luca e Manfredi

Che tra il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi non scorra buon sangue ne sono al corrente un po' tutti. L’ennesima bega tra i due è stata alimentata ancora una volta dall’utilizzo dei fondi per la cultura. Dopo la diatriba conseguente alla riduzione dei finanziamenti regionali al Teatro San Carlo, una nuova polemica a distanza è esplosa tra il governatore e il primo cittadino. Oggetto del contendere, questa volta, l’inaugurazione al Museo di Capodimonte “Gli spagnoli a Napoli”. L’enfasi con cui De Luca ha sottolineato il contributo economico offerto dalla Regione non ha trovato riscontro positivo nel sindaco Manfredi.

Il primo cittadino è amareggiato perché il governatore non ha risparmiato la solita stilettata all’ente comunale sulla mancata partecipazione all’evento dei rappresentanti della giunta. “Le risorse della Regione – ha dichiarato Manfredi al Corriere del Mezzogiorno – devono andare agli enti locali: naturalmente arrivano fisiologicamente alla Regione, che è un ente programmatore, e poi vanno ai Comuni e alle istituzioni locali; è questo il percorso naturale” . Una precisazione che conferma come tra il primo cittadino e De Luca ormai i rapporti sono solamente formali.

Il governatore ha tenuto a sottolineare, nel corso dell’inaugurazione della mostra degli spagnoli, come a finanziare l’evento culturale sia stata solo la Regione. Poi il presidente si è soffermato sul valore del Museo di Capodimonte. “Ha ospitato esposizioni di Picasso, Parade, Caravaggio – ha detto – e l'evento su Santiago Calatrava. Faremo a breve un’altra mostra, anche questa sostenuta interamente dalla Regione Campania” . L’esposizione, organizzata in collaborazione con il Louvre, ha come titolo: “Capodimonte a Parigi”.

La mostra dei capolavori di Capodimonte sarà accompagnata da una stagione culturale dedicata a Napoli, che presenterà al pubblico francese la storia, la letteratura, la musica, il teatro e il cinema della città partenopea.