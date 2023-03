Finto direttore di banca le estorce 1400 euro: anziana truffata a Roma

Una truffa evidentemente collaudata, quella di cui, a Roma, è caduta vittima una donna di 85 anni. L'anziana era stata raggirata da un uomo spacciatosi per direttore della filiale di una banca presso la quale sua figlia, secondo il racconto creato ad hoc per estorcerle del denaro, aveva accumulato un debito di circa 1.400 euro. L'unico modo per impedire che fossero contattate le forze dell'ordine per ripianare quel debito era che l'85enne restituisse l'intera cifra in contanti. Dopo essersi impossessati di quel denaro, il finto direttore di banca e una complice erano spariti nel nulla, prima di essere, per fortuna della vittima, scoperti dai carabinieri.

La donna, una vedova di 85 anni residente nel quartiere romano di Giardinetti, era stata contattata telefonicamente dall'impostore. Una chiamata "di cortesia", secondo il copione seguito dall'uomo. Dall'altro capo del telefono, infatti, si trovava il direttore della filiale di una banca, che contattava direttamente l'anziana per comunicarle l'esistenza di un debito da 1.400 euro contratto dalla figlia. Debito che doveva assolutamente saldato in tempi brevi, pena la denuncia del fatto alle forze dell'ordine. La possibilità che la figlia potesse finire in guai seri di natura giudiziaria aveva fin da subito messo in allarme l'85enne, disposta a farsi carico di quel passivo pur di aiutare la congiunta.

Concluso l'accordo, infine, il finto direttore di banca e una sua complice si erano recati presso l'abitazione della vittima per impossessarsi della somma pattuita. Una volta messe le mani sul bottino, i due erano si erano allontanati.

Per fortuna della donna, una pattuglia di carabinieri, insospettita dai loro spostamenti nel quartiere Giardinetti aveva deciso di fermarli per un controllo. Durante le verifiche sono stati rinvenuti anche i 1.400 euro in contanti, che hanno poi dato avvio alle indagini vere e proprie.

A finire in manette, grazie alla prontezza dei militari della Sezione operativa della Compagnia di Frascati, un uomo di 42 anni e una donna di 43. Accusati di avere estorto con l'inganno il denaro all'85enne, entrambi sono finiti dietro le sbarre. Il gip del tribunale di Roma ha convalidato il fermo, disponendo per i due truffatori la custodia cautelare in carcere in attesa del procedimento a loro carico.

I casi delle truffe ai danni di anziani a Roma sono in crescita: se nell'intero 2022 si era arrivati complessivamente a 26 arresti e 58 denunce, nei soli primi mesi del 2023 i fermi sono già 17 (12 invece le denunce).