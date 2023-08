Blitz dei vandali a Firenze: imbrattate le colonne del Corridoio Vasariano

Questa mattina Firenze si è svegliata trovando una brutta sorpresa: il celebre corridoio vasariano, percorso sopraelevato che collega Palazzo Vecchio a Palazzo Pitti, è stato infatti preso di mira da un vandalo, o da più di uno. Per la precisione, a essere imbrattate sono state le colonne della meravigliosa struttura, uno dei gioielli del capoluogo toscano.

La furia di Nardella

A dare la notizia il sindaco Dario Nardella, che ha pubblicato la foto dello scempio sulla propria pagina Facebook, suscitando rabbia e indignazione nei cittadini, stanchi di vedere le opere della loro bella città rovinate da soggetti privi di qualsiasi cura e rispetto nei confronti del patrimonio storico e culturale del territorio.

" Stamattina ci siamo svegliati con questo vergognoso gesto vandalico sulle colonne del corridoio Vasariano. Abbiamo immediatamente avviato un'indagine con la polizia municipale e preso contatto con i Carabinieri ", ha scritto nel suo post il sindaco di Firenze, che ha dimostrato la piena volontà di rintracciare il responsabile o i responsabili. Per arrivare all'identificazione, saranno messe in campo tutte le possibili strategie.

" Useremo tutte le telecamere e gli strumenti disponibili per individuare questi individui spregevoli per punirli adeguatamente" , ha infatti dichiarato Nardella. "Abbiamo avvisato la Soprintendenza e abbiamo parlato con la direzione degli Uffizi che ringraziamo perché ci hanno assicurato che interverranno tempestivamente per la rimozione e la pulizia" , ha aggiunto. "Alia (Alia Servizi Ambientali Spa, ndr) è mobilitata per fare tutti i rilievi necessari e per eventuali esigenze di interventi" , ha spiegato. "Chi danneggia il patrimonio culturale commette un reato gravissimo".

Firenze nel mirino

Vale la pena ricordare che ultimamente Firenze ha visto spesso imbrattare le proprie bellezze. Come dimenticare la parete di Palazzo Vecchio, sporcata di vernice color arancio dagli attivisti di Ultima Generazione. Un blitz al quale si ritrovò ad assistere lo stesso Nardella, che non esitò a intervenire tempestivamente. Nel caso di stamani, però, non si tratta dell'ennesima dimostrazione degli eco-attivisti. Le colonne, infatti, sono state imbrattate con delle lettere e dei numeri che poco hanno a che fare con le proteste pro-clima. Sembra essere, più verosimilmente, l'opera di vandali.

La reazione del web