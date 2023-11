Occhio alla truffa della retromarcia. Cosa è successo a un anziano

Tenta di ingannare un anziano con la truffa della retromarcia ma i suoi piani vanno in fumo grazie all'intervento di un passante, che aveva visto tutti i suoi movimenti, capendo al volo le sue reali intenzioni. Il fatto è accaduto a Foggia ed è stato ripreso in un filmato divenuto in breve virale sui social network.

Cosa è successo

La vicenda, secondo quanto riferito dai quotidiani locali, si è verificata nel corso della serata dell'1 novembre nel centro di Foggia, per la precisione in via della Repubblica. Nel video girato da uno dei residenti si vede chiaramente un giovane aggirarsi in parcheggio alla ricerca della vittima migliore. Individuato un anziano appena salito in auto, il soggetto si muove in fretta, parandosi proprio dietro la vettura guidata dall'uomo e si getta poi a terra quando questo fa retromarcia, inscenando un incidente.

Accortosi della presenza del giovane, l'anziano esce in fretta dall'auto e si avvicina al ragazzo per aiutarlo a mettersi in piedi e prestargli soccorso. "Come stai? Non ti muovere" , gli dice, preoccupato. La truffa sembra ormai compiuta, quando alla scena si aggiunge una terza persona, un uomo che aveva visto tutto. " Hei, l'hai fatto apposta, lascialo stare il signore" , dice quest'ultimo. "L'hai fatto apposta, lascialo stare o chiamo la polizia!"

Il giovane ribatte qualcosa per difendersi, ma l'uomo è certo di ciò che ha visto. "L'hai fatto apposta, ora io chiamo la polizia!" A questo punto si aggiunge anche una donna, e due riescono a mettere in fuga il giovane, che comprende di essere nei guai. " Vieni, qua, vieni! ", continua il passante, infuriato. " Con le persone anziane...! Vieni qua, vieni! "

Il soggetto, ovviamente, non si volta e prosegue per la sua strada, allontanandosi dalla zona. Grazie all'intervento dei passanti, dunque, la truffa è andata in fumo e l'anziano è stato salvato giusto in tempo da uno dei tanti raggiri che stanno interessando i centri italiani.

Il colpo a Bologna

Un caso simile si è verificato anche a Bologna, in via Marconi. In questo caso la vittima è stata un uomo di 64 anni che, mentre stava facendo retromarcia, ha sentito un colpo e, una volta sceso dalla vettura, si è imbattuto in due soggetti che lo accusavano. Entrambi chiedevano di essere risarciti con 100 euro. I due, risultati essere un 33enne e un 41enne italiani, sono stati successivamente identificati dalla polizia. Il primo, che aveva dei precedenti, è stato arrestato, mentre il secondo denunciato.