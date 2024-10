Folgorato dal palo dell'energia elettrica mentre lavora. Muore un operaio di 35 anni

Ascolta ora 00:00 00:00

Arriva dalla provincia di Brescia la notizia di un altro gravissimo caso di incidente sul posto di lavoro; un operaio di 35 anni è rimasto folgorato mentre lavorava su un traliccio della luce elettrica. L'uomo, ricoverato in condizioni gravissime, sarebbe morto.

L'episodio

Secondo quanto riferito sino ad ora, il fatto risale al primo pomeriggio di oggi, giovedì 17 ottobre. L'operaio 35enne si trovava al lavoro a Bagolino, nel Bresciano, quando è accaduto l'impensabile. Mentre stava operando su un palo della luce elettrica in via Campini, sarebbe partita una scarica che lo ha investito in pieno.

L'allarme, inoltrato da un collega della vittima, è scattato intorno alle ore 15.00, e sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118, come spiegato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza). Sono stati mobilitati, in tutto, due automediche e un'ambulanza. Folgorato dalla scarica elettrica, il 35enne è stato ritrovato a terra. I soccorritori hanno pertanto attivato immediatamente l'elisoccorso, che ha trasportato l'uomo in codice rosso gli Spedali Civili di Brescia. A quanto pare l'operaio era in arresto cardiaco, e durante il viaggio non si sono mai interrotte le manovre di rianimazione cardio-polmonare.

Una volta arrivato al pronto soccorso degli Spediali Civili, il 35enne è stato affidato alla cure dei medici, che hanno disperatamente cercato di salvargli la vita. Ricoverato nel reparto di Rianimazione in gravissime condizioni, il giovane sarebbe morto poche ore dopo.

A riportare questa tragica notizia è stato il portale online Bresciaoggi.it.

Le indagini

Le autorità cercaranno di ricostruire le dinamiche della vicenda. A raggiungere via Campini anche i vigili del fuoco, gli ispettori di Ats, e i carabinieri di Salò.