Follia in centro a Palermo, colpi di fucile in aria: ferita gravemente una donna

Sono stazionarie le condizioni di Valentina Peonio la 33enne ferita da un colpo di fucile la notte tra sabato e domenica, in piazza Nascè, a Palermo. La donna è ricoverata nel reparto del Trauma Center a Villa Sofia. Gli agenti della squadra mobile indagano per identificare chi ha sparato. Alcuni testimoni hanno raccontato che a fare fuoco sarebbe stato un giovane che si trovava vicino a una Smart insieme a una ragazza.

La polizia sta acquisendo nuove immagini della zona per cercare di ricostruire quanto accaduto. Dai filmati già in possesso degli inquirenti si vede il ragazzo avvicinarsi alla vittima, a cui avrebbe anche chiesto scusa, dopo lo sparo. Poi, impaurito per l'arrivo di decine di persone, è salito sull'auto ed è fuggito. Dopo l'ennesimo fatto di sangue, questa mattina il prefetto di Palermo Massimo Mariani ha convocato il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Piazza Nascè, luogo della sparatoria, è a due passi dal teatro Politeama, nel centro della

città, e non rientra nelle cosiddette zone rosse, le aree della movida che, su disposizione delle autorità, dopo l'omicidio di Paolo Taormina, il ragazzo ucciso davanti al suo locale, sono presidiate dalle forze dell'ordine.