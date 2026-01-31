La passione sul set, il segreto, la cena con Barbara d'Urso: la storia d'amore tra Gabriel Garko e Gabriele Rossi

La notizia delle nozze segrete di Gabriel Garko, che da due anni è sposato con un avvocato palermitano, del quale si conosce solo il nome, Giorgio, ha catalizzato l'attenzione della stampa rosa nell'ultima settimana. La confessione fatta dall'attore nello studio di Verissimo, alla vigilia della messa in onda della sua nuova fiction, "Colpa dei sensi", ha riacceso la curiosità dei fan sulla sua vita privata. Prima del coming out l'attore era stato legato a Eva Grimaldi, Adua Del Vescovo e Manuela Arcuri, ma negli stessi anni Garko ebbe anche una relazione con il collega Gabriele Rossi. Ripercorriamo le tappe principali della loro storia nata nel 2008 e conclusasi dopo una lunga pausa nel 2009.

L'incontro sul set

Giugno 2008. Gabriel Garko è sul set della seconda stagione di "L'onore e il rispetto", ancora protagonista delle intricate storie al centro della fiction di successo. Nel cast c'è anche Gabriele Rossi, che all'epoca ha 19 anni. Sul set siciliano tra Gabriel e Rossi scatta un vero e proprio colpo di fulmine. " Cinque mesi di relazione clandestina" , confessò Gabriele a Live Non è la D'Urso anni dopo, parlando della relazione con Garko. Quest'ultimo è infatti fidanzato ufficialmente con Eva Grimaldi, ma legato in gran segreto al compagno Riccardo.

L'addio dopo cinque mesi

Ottobre 2008. In Sicilia tra una ripresa e l'altra Garko e Gabriele vivono la loro relazione segreta, ma la differenza di età e il successo di Garko incidono sulla stabilità della storia. " Per me era il primo set importante, lui aveva 36 anni, io 19. Mi faceva un po' paura il suo vissuto, all'epoca avevo capito che non era una cosa facile stare con lui" , racconterà Rossi anni dopo, svelando che la storia si concluse alla fine delle riprese della serie: "Il nostro amore è durato cinque mesi". Le strade dei due attori si separano definitivamente.

L'incontro nove anni dopo

Dopo la fine delle riprese de "L'onore e il rispetto 2" Gabriel Garko torna a Roma da Eva Grimaldi e si butta a capofitto nel lavoro. " L'ho aspettato per cinque anni, ma non è tornato", confesserà Rossi, svelando quanto fosse innamorato dell'attore pur avendo interrotto ogni contatto. Il destino li porta a rimanere lontani per nove anni ma nel 2017, per un caso fortuito, durante un evento Garko e Gabriele si rivedono. Entrambi sono single e la scintilla si riaccende. " Ci siamo ritrovati e innamorati ", rivelerà Rossi.

La relazione tenuta segreta

È il 2018. Garko e Rossi iniziano una relazione stabile, ma Gabriel non ha ancora fatto coming out quindi sceglie di mantenere riservata la sua vita privata, tenendosi al riparo da occhi indiscreti. Sebbene Garko sia uno dei volti più amati e di successo del piccolo schermo, inseguito dai paparazzi e dalle fan, su di loro non escono foto né pettegolezzi. "Eravamo riservatissimi", spiegherà Rossi, parlando della relazione con Gabriel, una storia come tante altre, fatta di alti e bassi: "Litigavamo tanto anche per la gelosia".

La cena con Barbara D'Urso

Estate 2018. Nell'ambiente dello spettacolo alcuni sanno dell'amore tra Gabriel e Gabriele. Barbara D'Urso, da sempre molto vicina a Garko, conosce Rossi durante una cena tra amici. Durante una puntata del suo show "Live Non è la d'Urso" nel 2020 racconta del primo incontro con Gabriele, presentatole ufficialmente da Garko come suo fidanzato: " Erano entrambi gelosissimi e innamoratissimi" .

La crisi e la fine del rapporto

Primavera 2019. Dopo due anni d'amore la relazione tra Gabriel e Rossi vive un momento di crisi. Garko è ospite della D'Urso e lei scherza sull'assenza della fede all'anulare dell'attore. "Ti hanno fatto arrabbiare? ", chiede la conduttrice senza fare riferimenti a Rossi, visto che la storia è segreta. " Diciamo di sì, non so se sono innamorato ", replica Garko, lasciando intendere che c'è stato un litigio con Gabriele. Pochi mesi dopo le strade tra Rossi e Garko si separano definitivamente. Non essendo una storia ufficiale, entrambi mantengono privata la separazione. Solo anni dopo, a seguito del coming out di Garko, quest'ultimo spiegherà: " La storia con Gabriele si è conclusa ma siamo rimasti in ottimi rapporti. Ci sentiamo tutti i giorni e forse ci vogliamo più bene da amici che da altro".

: "Ho amato tanto Gabriel. Ho voluto fortemente rimanere in buoni rapporti. Sforzandomi tanto e a caro prezzo. Diventare amici? È stata la fase più difficile, più faticosa e sofferta, una violenza per l'anima".

Anche Rossi rilascia alcune dichiarazioni, che parlano di un amore profondo per Garko