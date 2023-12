Follia inclusiva: Santa Lucia diventa nigeriana e araba. È bufera a Siracusa

A pochi giorni dalla festa della patrona è scoppiata la bufera a Siracusa. Tutta colpa di un’iniziativa dell’associazione MetaBorgata, che ha prodotto e affisso sui muri della città un manifesto in cui la classica immagine di Santa Lucia – quella con la palma e il piattino con gli occhi – viene replicata quattro volte e il volto della Martire è sostituito con quelli di un'araba, una nigeriana, una bengalese e un'europea. Una scelta iper-inclusiva che ha scatenato parecchie proteste: in prima fila la Deputazione della Cappella di Santa Lucia e la Basilica Santuario di Santa Lucia al Sepolcro, che hanno parlato di una “scelta inopportuna”.

Nata per fare rinascere il rione Borgata, l’associazione ha spiegato di voler raccontare il quartiere nella sua pluralità di lingue, estrazioni e origini. Ma toccare il volto di Santa Lucia ha oltrepassato ogni limite secondo i religiosi: "Nel rispetto dell'iniziativa che siamo convinti voleva essere una provocazione non contro la Martire siracusana. Utilizzare un'immagine riconoscibile di Santa Lucia cambiando il volto non rispetta il sentimento di tanti cittadini che si sono sentiti offesi e turba il sentimento devozionale di tanti siracusani”. Secondo la Deputazione della Cappella di Santa Lucia e la Basilica Santuario di Santa Lucia al Sepolcro, vi è stata una mancanza di rispetto nei confronti dei devoti che “si sono sentiti smarriti di fronte all'immagine della loro Patrona impropriamente utilizzata ”. Molti siracusani hanno infatti scelto i social network per biasimare l'iniziativa iper-progressista, destinata a intaccare anche un momento atteso come la festa della Martire.