La follia del somalo a Roma: prima rapina un bambino, poi accoltella il padre

Prima ha rapinato due bambini, poi ha aggredito il loro padre che era intervenuto. Quella che doveva essere una serata tranquilla per svagarsi all'aperto in piazza Santa Maria Maggiore, a Roma, stava per trasformarsi in un incubo. Lo scenario peggiore è stato fortunatamente scongiurato, ma gli attimi trascorsi sono stati di forte ansia e paura. Lo scorso venerdì, 16 febbraio, un giovane somalo di 21 anni si è reso protagonista di una vicenda incresciosa di cui è stato chiamato a rispondere.

L'episodio ha avuto due momenti principali. Inizialmente due fratelli, precisamente un 12enne e una bambina di 6 anni, stavano giocando poco distanti dal papà: in maniera improvvisa lo straniero si è avvicinato ai due e ha iniziato a strattonare il più grande tirandolo dal marsupio con l'obiettivo di portarglielo via; nel frattempo la piccola ha cercato in tutti i modi di difendere il fratellino, ma il 21enne le ha dato uno schiaffo ed è scappato via a tutta velocità con l'intento di darsi alla fuga. Ed è proprio qui che ha preso il via la seconda fase dell'accaduto: il padre, un cittadino del Bangladesh di 45 anni, ha iniziato a inseguirlo e tra i due è nata una violenta colluttazione che rischiava di avere risvolti drammatici. Il malvivente somalo ha tirato fuori dalla tasca un coltello e ha ferito l'uomo a un braccio.

L'attenzione di una pattuglia dei carabinieri di Piazza Dante è stata catturata grazie alle urla della bambina più piccola, che aveva assistito alla scena ovviamente in preda al panico; in tal modo i militari hanno provveduto a bloccare lo straniero (con diversi precedenti alle spalle, secondo quanto appreso e riportato da Il Messaggero) e a identificarlo, mettendolo così in arresto. Come se non bastasse, il 21enne avrebbe provato anche a nascondere in tasca il coltello all'arrivo degli uomini in divisa. Tuttavia l'oggetto è stato sequestrato ed è stato portato in aula come prova. A essere intervenuti alla luce dello scontro erano stati pure due passanti.

Il padre dei due bimbi, vittima dell'attacco ricevuto, è stato portato al policlinico Umberto I dove è stato sottoposto alle cure mediche del caso per un lieve taglio al braccio e per una contusione alla spalla. Il somalo è stato processato per direttissima dopo aver trascorso una notte in cella. L'arresto è stato convalidato e il 21enne di origini straniere è stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.