Fondazione Fiera Milano, online il bando del nuovo edificio per la Rai

Pubblicato da Fondazione Fiera Milano il bando per la presentazione delle manifestazioni d’interesse relativo all’affidamento dei lavori di costruzione di un complesso immobiliare destinato a edificio polifunzionale e uffici nell’area che in precedenza era occupata dall’ala Nord del centro congressi MiCo.

La struttura, oltre 55.000 mq di superficie costruita, che è compresa tra via Gattamelata e via Colleoni nell’area di proprietà di Fondazione Fiera Milano, sarà realizzata con l’utilizzo di soluzioni tecnologiche sostenibili e di forte impatto architettonico, basate sull’uso del legno, materiale che contribuisce in maniera notevole alla sostenibilità ambientale dell’intervento e alla riduzione delle emissioni tenendo conto che, come ordine di grandezza generale: 1 m³ di legno rispetto a 1 m³ di cemento fa risparmiare circa 1 tonnellata di CO2.

Al termine dei lavori l’edificio sarà dato in locazione alla Rai che provvederà ad allestirlo per renderlo funzionale alle proprie esigenze.

L’intervento rientra nell’accordo tra Fondazione Fiera Milano e Rai, siglato nel dicembre 2023, che prevede la locazione del nuovo complesso immobiliare per una durata di 27 anni e consentirà alla Rai di accentrare in un unico polo produttivo le attività e di disporre di un asset sviluppato secondo criteri di ecosostenibilità.

Il progetto fa parte degli interventi di rigenerazione dell’area urbana della Fiera voluti dalla Fondazione Fiera Milano e si inserisce nella strategia di valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare.

L’importo complessivo dell’appalto - compresi gli oneri per la sicurezza e importo lavori, Iva esclusa - è stimato in circa euro. Le candidature devono essere presentate entro le ore 12.00 del 12 giugno 2025.