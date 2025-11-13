Fondazione Fiera, al via il patto con il mondo della cultura

Tavolo della Cultura promosso da Fondazione Fiera Milano al via con la prima riunione alla presenza di rappresentanti del mondo culturale e istituzionale milanese in un confronto costruttivo sui rapporti tra cultura e sistema fieristico. Iniziativa che si inserisce nel quadro dell’Alleanza per il Made in Italy, il progetto avviato da Fondazione Fiera Milano in collaborazione con Fiera Milano Spa, che coinvolge operatori, organizzatori fieristici e associazioni di categoria per favorire un dialogo strategico sul ruolo delle fiere come motore di sviluppo economico, sociale e culturale del Paese.

Confronto in cui è emersa la volontà di rafforzare la collaborazione tra il sistema fieristico e gli operatori culturali con l’obiettivo di rendere la dimensione culturale parte integrante dell’esperienza fieristica. L’obiettivo condiviso è di favorire l’accesso di visitatori, oltre 4,5 milioni l’anno, ed espositori, circa 40.000, alle eccellenze culturali, artistiche e museali del territorio, facendo delle fiere non solo luoghi di incontro economico e professionale, ma anche spazi di crescita e di diplomazia culturale, strumenti di sviluppo per la città e per il sistema Paese.

Nel corso dei lavori, sono emerse proposte strategiche per consolidare e rafforzare la collaborazione tra fiere e cultura lavorando in sinergia: il coordinamento dei calendari dei principali appuntamenti culturali con quello delle manifestazioni fieristiche; la creazione di un sistema unico di biglietteria integrata, collegato alle principali piattaforme online, per semplificare l’accesso e la diffusione delle informazioni sull’offerta culturale; la valorizzazione dell’offerta culturale milanese per promuovere la città come destinazione privilegiata di eventi fieristici e congressuali internazionali; l’attivazione di un infopoint culturale in Fiera che consenta anche l’eventuale acquisto diretto dei biglietti per gli eventi culturali; la creazione di sinergie tra il sistema fieristico e le istituzioni culturali, attraverso progetti condivisi e iniziative congiunte per valorizzare il patrimonio artistico e creativo del territorio, rendendo la cultura parte integrante dell’esperienza fieristica.

“Il primo Tavolo della Cultura ha consolidato un’alleanza e una visione comune di lavorare insieme per valorizzare il sistema fieristico milanese e, al tempo stesso, trasformare la sua straordinaria comunità in una risorsa anche per il mondo della cultura – ha detto Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano –. Il nostro Paese ha un patrimonio unico al mondo: dobbiamo essere orgogliosi della nostra creatività, della nostra innovazione, della nostra arte e della nostra cultura, autentici motori di sviluppo economico. È essenziale costruire sinergie concrete con il territorio e con le realtà culturali locali, per valorizzare insieme ciò che rende l’Italia davvero speciale. In un contesto spesso segnato da frammentazione e difficoltà gestionali, serve uno spirito nuovo capace di unire, mettere a sistema le eccellenze e creare un grande progetto che connetta musei, gallerie e istituzioni culturali. Solo così potremo invitare il mondo a scoprire la nostra bellezza e, al tempo stesso, riscoprirla e valorizzarla con rinnovato entusiasmo e potenziare sempre di più il sistema fierisitico”.

I PARTECIPANTI AL TAVOLO CULTURA

Al tavolo erano presenti: Sabrina Sammuri, direttore generale (DG Cultura) di Regione Lombardia; Domenico Piraina, direttore della Direzione Cultura del Comune di Milano; Gianfranco Maraniello, direttore Area Musei d'Arte Contemporanea - Museo del Novecento; Antonello Grimaldi, segretario generale della Veneranda Biblioteca Ambrosiana; Marco Navoni, prefetto della Veneranda Biblioteca Ambrosiana; Fulvio Pravadelli, direttore della Veneranda Fabbrica del Duomo; Francesco Conci, amministratore delegato di Fiera Milano; Alessia Magistroni, direttore comunicazione di Fiera Milano; Nicola Ricciardi, direttore artistico di Miart; Monica Loffredo, direttrice di Fondazione Luigi Rovati; Marta Ronzio, responsabile marketing di Fondazione Prada; Fabio Massa, presidente della Fondazione Stelline; Giovanna Amadasi, responsabile Progetti Culturali ed Istituzionali di Hangar Bicocca; Marina Pugliese, direttore di MUDEC – Museo delle Culture; Antonio D’Amico, direttore del Museo Bagatti Valsecchi; Nadia Righi, direttore del Museo Diocesano; Ambra Redaelli, presidente dell’Orchestra Verdi; Angelo Crespi, direttore della Pinacoteca di Brera; Alberto Luchetti, responsabile Biglietteria e Sviluppo del pubblico di Teatro alla Scala; Elisabetta Radice, produzione del Teatro Carcano; Gianmario Longoni,

direttore artistico del Teatro degli Arcimboldi; Fiorenzo Grassi, direttore Artistico del Teatro Elfo Puccini; Alessandro Arnone, direttore Generale del Teatro Manzoni; Marco Vaccari, direttore Artistico del Teatro San Babila.