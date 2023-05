Forza Italia chiede "carrozze rosa" sui treni regionali

Il gruppo di Forza Italia in Consiglio regionale ha depositato ieri una mozione che impegna il presidente Attilio Fontana e l`assessore ai Trasporti a intervenire presso Trenord per istituire le «carrozze rosa» sui treni regionali.

Lo annunciano il primo firmatario Giulio Gallera, il presidente della Commissione Trasporti Jonathan Lobati e il capogruppo di Fi in Consiglio regionale Fabrizio Figini spiegando che sarebbe un «atto di prevenzione nei confronti delle aggressioni nei confronti delle donne. Abbiamo ritenuto che l'individuazione di carrozze presidiate e riservate alle donne e ai viaggiatori più fragili in testa al treno, durante le ore serali, quando l'afflusso dei viaggiatori è notevolmente ridotto, potrebbe essere una valida soluzione per tutelarne l'incolumità».

Figini sottolinea che il «notevole incremento degli episodi di violenza nei luoghi pubblici nella nostra regione ha scosso molto il nostro partito. Da anni ribadiamo ormai come il tema della sicurezza sia di vitale importanza per il benessere dei cittadini. La paura di prendere un treno non è tollerabile, dobbiamo essere liberi di spostarci in totale sicurezza».

E la proposta «permetterà alle donne di usufruire dei mezzi pubblici senza la paura di essere aggredite. 'Siamo consapevoli che questa misura non sradicherà il problema ma sarà un piccolo passo avanti».