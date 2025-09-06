Ruba un auto: forza il posto di blocco e investe un agente

Un inseguimento a folle velocità per le vie di Catania, tra un uomo e alcune auto della polizia, si è concluso con l’arresto di un 35enne, accusato di resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per riciclaggio, danneggiamento aggravato e porto di armi e oggetti atti a offendere. Tutto è partito da una segnalazione arrivata alla sala operativa della questura di Catania, grazie al sistema satellitare installato su un veicolo rubato. La proprietaria, dopo aver denunciato il furto, aveva infatti allertato la propria compagnia assicurativa, che ha tracciato in tempo reale gli spostamenti dell’auto.



Il furto dell'auto e l'inseguimento



Gli agenti hanno intercettato la vettura in via Passo Gravina. Alla vista della pattuglia, il conducente ha dapprima arrestato la marcia, ma pochi istanti dopo ha tentato di forzare il blocco ingranando la retromarcia. In quel momento un agente già sceso dall’auto di servizio, stava provando ad aprire la portiera: l’uomo ha quindi ripreso la corsa speronando l'auto della polizia e rischiando di travolgere il poliziotto che solo, grazie alla prontezza dei riflessi, è riuscito a scansarsi.

Sette auto distrutte

Il fuggitivo ha poi speronato l’auto della polizia e, nel tentativo di liberarsi, ha colpito sette vetture parcheggiate fino a terminare la sua corsa contro una cabina telefonica, causando un blackout alla linea in parte del quartiere. Nonostante ciò, ha tentato di proseguire la fuga a piedi, ma è stato bloccato poco dopo dagli agenti. Durante la perquisizione dell’auto, sul sedile anteriore è stato trovato e sequestrato un coltello a scatto con lama di 16 centimetri. Inoltre, i controlli hanno permesso di accertare che la targa posteriore del mezzo era stata alterata con un pennarello nero, trasformando un “6” in un “8” per ostacolare l’identificazione.



Giudicato per direttissima



Sul posto è intervenuta anche la polizia locale di Catania per i rilievi relativi ai danni provocati a sette auto. Poco dopo è arrivata la proprietaria dell'autovettura rubata, che ha sporto formale denuncia.

Il 35enne, condotto negli uffici di polizia, è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, si trova ora nelle camere di sicurezza della questura, in attesa nelle prossime ore di essere giudicato con rito direttissimo.