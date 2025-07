Franchising, l'innovazione spinge la crescita del retail

Innovazione, professionalità, identità di brand alcuni dei valori che caratterizzano il mondo del franchising, una realtà in continua crescita che presenterà brand, novità, strategie, formazione e conoscenza al Salone Franchising Milano in programma dal 2 al 4 ottobre 2025 all’Allianz MiCo ed è la più importante occasione a livello nazionale per raccontare questo fenomeno di eccellenza, che coinvolge un numero crescente di iniziative imprenditoriali, alternativa solida e vivace alle forme di business più tradizionale.



Secondo gli ultimi dati di Assofranchising, nonostante un contesto economico globale segnato da incertezze, tensioni geopolitiche e barriere commerciali, il franchising in Italia registra una crescita costante, con una notevole capacità di adattamento e resilienza. Oggi il comparto rappresenta l’1,8% del valore aggiunto nazionale, rafforzando il suo ruolo strategico all’interno del tessuto economico del Paese, e consolida il suo trend di crescita chiudendo il 2024 con un giro d’affari di 35,8 miliardi di euro (+5,4% rispetto al 2023). Nel 2024 l’incremento dei punti vendita è stato del 2,2% pari a 67.275 unità, accompagnato da un aumento dell’occupazione con 293.791 addetti (+2,1% rispetto al 2023). Anche le reti attive hanno invertito il trend negativo degli anni precedenti tornano a crescere: 931 insegne operative (+0,2%). Tra i settori trainanti, la grande distribuzione organizzata con un volume d’affari di 12,6 miliardi di euro, seguita dall’abbigliamento (7,4 miliardi) e dai servizi (6,7 miliardi).

L’investimento iniziale medio per aprire un’attività in franchising si attesta intorno ai 120.000 euro, con una quota media di royalties di ingresso, prevista nel 74% dei casi, di circa 15.000 euro. Il tema dell’investimento iniziale, insieme alla dinamicità del settore, dimostra come per entrare nel mondo del franchising occorra essere investitori consapevoli, ma anche come, a fronte di un impegno economico non eccessivo, si possa usufruire di un’opportunità di business dalle prospettive interessanti. Le proiezioni per il 2025 confermano la fiducia nel comparto: si prevede una crescita complessiva del fatturato pari al +3,9%, a testimonianza della dinamicità e della capacità di innovazione che caratterizzano il franchising italiano.

STORIE DI SUCCESSO

Capacità di visione, offerta di qualità, strategie digitali innovative, attenzione al cliente e coerenza nella gestione del brand sono alcuni dei principi che consentono al settore di crescere ed evolversi. Diverse testimonianze della vitalità di questo comparto e delle sue tante anime, provengono proprio dai brand che hanno scelto il Salone Franchising Milano come momento strategico per presentarsi ai nuovi franchisee e per promuovere la propria attività.

È il caso, ad esempio, di Brooklyn Fitboxing, per la prima volta presente alla manifestazione, che rappresenta un’idea imprenditoriale piuttosto recente nata in Spagna nel 2014, con un format che unisce il fitness alla boxe, prevede la possibilità di monitorare in tempo reale il proprio allenamento, i progressi nel tempo, ma anche di sfidare altre persone in un vero e proprio gioco-allenamento immersivo. Tutto questo grazie a tecnologie di ultima generazione che portano al massimo coinvolgimento dei clienti e alla creazione di una community attiva e consapevole. Secondo Brooklyn Fitboxing, infatti, le persone cercano brand che offrano valore reale, coinvolgimento emotivo, impatto positivo e facilità di gestionee. Per questo, la sua strategia punta a offrire un format esperienziale e ad alto interazione sociale, capace di coniugare performance economica e valore umano grazie all’ottimizzazione dell’esperienza del cliente attraverso l’integrazione digitale e l’analisi dati guidata dall'AI con una sintesi di tecnologia e sensibilità umana.

Una visione ulteriormente illuminante dello stato attuale del settore è offerta da L’Erbolario, brand con una storia quasi cinquantennale che ha saputo innovarsi pur rimanendo fedele ai valori della tradizione. Nato con l’apertura di un punto vendita con annesso un piccolo laboratorio di produzione, il brand ha sviluppato, con la stessa cura con cui sono stati realizzati i prodotti, un modello di franchising che si basa non solo su valori più tradizionali come qualità dell’offerta, l’attenziona al cliente e all’evoluzione del mercato, ma anche sulla strategia omnicanale che integra l’e-commerce con i negozi fisici, mantenendo standard costanti ed elevati in entrambi i canali di vendita. Un modello antico per tradizioni ed esperienza, ma allo stesso tempo moderno e attuale, grazie all’introduzione di diversi servizi digitali che facilitano e completano l’esperienza fisica.

Guardando alle proposte del mondo food, La Piadineria è invece caratterizzata da un format strutturato e collaudato che si distingue per una grande capacità di adattamento alle specificità del luogo e del contesto in cui si inserisce e per questo si sta sviluppando con successo in tutti i canali del mercato del food retail, presentando diversi modelli, dal piccolo punto vendita affacciato sulla food court del centro commerciale, a locali di medie dimensioni nei centri cittadini o negli outlet, fino alle ampie metrature dei ristoranti della categoria traffic road, che spesso integrano spazi e servizi che trasformano il locale in una vera e propria destination. La forte identità, che si sposa con la continua innovazione, è un altro punto di forza della Piadineria: il design dei locali viene costantemente rinnovato, anche per includere tutti gli elementi digitali che agevolino l’esperienza di consumo del cliente. L’obiettivo è quello di creare un ambiente moderno e allegro, arricchito da quel tocco pop che rende unico il format.

Il successo del gruppo Cigierre - Compagnia Generale Ristorazione Spa affonda invece le sue radici in un elemento chiave: la formazione. È proprio l’investimento continuo nello sviluppo delle persone, nella trasmissione delle competenze e nella valorizzazione del talento che ha reso possibile la crescita di format vincenti come Old Wild West e, dal 2023, Smashie, dedicato al comfort food americano e primo esempio di fast casual del gruppo. Il franchising, considerato da Cigierre una leva strategica fondamentale, si fonda su una rete di partner fidelizzati, molti dei quali collaborano da oltre 20 anni. Questo è possibile grazie a un modello basato su processi collaudati, qualità uniforme del prodotto, una rete di fornitori consolidata e un costante supporto operativo. Per consolidare e diffondere questo approccio, nel 2023 è stata istituita la Cigierre Academy, centro di formazione all’avanguardia con quasi 6.000 utenti registrati, pensato per promuovere la crescita professionale e creare una comunità di apprendimento e condivisione tra tutti coloro che contribuiscono al successo del Gruppo.

STRUMENTI PER CRESCERE

Le caratteristiche del franchising richiedono a chi già vi opera e a chi intende entrare in questo business, know how sempre aggiornato e in linea con la visione del brand. È da questo presupposto che prende forma la proposta formativa di Salone Franchising Milano, che anche nella prossima edizione – con il supporto di Eurospin come main sponsor e delle principali associazioni di settore (Assofranchising, Confimprese e Federfranchising) – si propone di offrire agli aspiranti franchisee e a chi ha già avviato un’attività nel mondo del franchising, le chiavi di lettura di un settore complesso, ma ricco di opportunità attraverso una formula dinamica e inclusiva, pensata per fornire strumenti concreti e aggiornati.

Il palinsesto dei convegni dell’edizione 2025, realizzato in collaborazione con Retail Hub, è stato costruito per offrire risposte puntuali e contenuti di immediata utilità a chi desidera entrare nel mondo del franchising o far crescere la propria rete in modo consapevole e sostenibile. In linea con il progetto di questa edizione, la manifestazione darà risalto a tre importanti dimensioni del mondo del franchising: formazione, autoimpiego e accesso al credito, leve strategiche per promuovere l’imprenditorialità diffusa e generare occupazione.

I percorsi proposti accompagneranno i partecipanti dalla comprensione delle basi del franchising fino all’analisi di casi studio reali, strumenti operativi e testimonianze dirette di chi ha già intrapreso con successo questo percorso.

Se da un lato non mancheranno sessioni dedicate agli strumenti fondamentali per chi si affaccia a questa realtà – come soluzioni finanziarie, strategie di espansione e fidelizzazione – dall’altro il programma approfondirà le trasformazioni in atto nel retail e l’impatto delle nuove tecnologie sul business del franchising, dalla digitalizzazione all’AI, offrendo un’occasione concreta di aggiornamento e confronto tra potenziali franchisee, operatori del settore, istituzioni e investitori. Un’offerta ricca, pensata per formare ed ispirare chi vuole costruire il proprio futuro imprenditoriale.Tutte le informazioni su https://www.salonefranchisingmilano.com/