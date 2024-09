Franchising, le sfide vincenti del retail al Salone di Milano

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Salone Franchising Milano guarda con attenzione al futuro del retail e dell’affiliazione commerciale e lo fa con una riflessione approfondita su un settore in rapida evoluzione. Si è aperto così l’appuntamento dedicato organizzato da Fiera Milano, in programma da oggi a sabato all’Allianz-Mico di Milano. Settore vitale e reattivo che si muove per affrontare le sfide del mercato che cambia. Mentre l’e-commerce si dimostra un nuovo canale ormai consolidato perché sono il 47,1% gli internet user che acquistano prodotti online almeno una volta alla settimana, l’attività dei potenziali clienti sui social network, che in Italia contano, secondo Nomisma, 43 milioni di iscritti, è ancora inesplorata.

In questo contesto, l’omnicanalità, la presenza del brand anche sui canali online, diventa ormai una necessità imprescindibile e una strategia potenzialmente vincente per tutti i franchisor.

Ma l’innovazione tecnologica va ancora oltre: big data e Intelligenza Artificiale sono i nuovi traguardi da raggiungere e le aziende sono pronte a queste nuove sfide, anche se il “fattore umano” resta preponderante nella realizzazione del business.

La presenza di manager preparati e la formazione continua dei franchisee diventano leve fondamentali per far crescere il business. Con le associazioni che sono in prima linea per garantire la massima professionalità dei manager ad ogni livello. Non mancano così iniziative specifiche come quella di Confimprese, che ha aperto una Academy per rispondere alle esigenze degli affiliati che cercano punti di riferimento per formarsi ed evolvere.

Forte attenzione è poi data al mondo delle donne che, se sono ancora poco presenti nel settore a causa della difficoltà di conciliare il privato con il tempo sul lavoro, rappresentano una potenzialità importante per il settore: lo dimostra McDonald’s che ha dedicato all’imprenditorialità femminile particolari iniziative e ha dimostrato che la donna è più performante come franchisee. Del resto, il franchising riduce il rischio di impresa e offre maggiori garanzie, che possono rappresentare un’opportunità per le donne che vogliono diventare imprenditrici migliorando il proprio work-life balance.

Anche la sostenibilità diventa fondamentale per rinnovarsi e dimostrare l’impegno della propria azienda. I criteri ESG sono, per questo, perseguiti in tutte le loro potenziali direttrici: ambientale, economica e di governance. Il 68% dei franchisor ha già un responsabile sostenibilità o punta a integrarlo nell’organico entro tre anni. In un settore così attento alla qualità e al rispetto del personale, la governance è la direttrice più seguita: il 63% dei franchisor ha un codice etico e il 22% vorrebbe implementarlo in futuro. Ma anche l’attenzione all’ambiente è prioritaria: l’87% dei franchisor si è mosso in questa direzione realizzando azioni concrete come la sostituzione delle lampadine con fonti di illuminazione a basso consumo o la scelta di imballaggi eco-sostenibili.

Le sfide del settore, le opportunità per gli

aspiranti imprenditori e le storie di gestione virtuosa del business continueranno ad essere al centro di Salone Franchising Milano che prosegue fino al 28 settembre 2024 presso l’Allianz Mico. Tutte le informazioni su https://www.salonefranchisingmilano.com