Perugia, l'animatore pedofilo fugge dai domiciliari e poi torna a casa

Era atteso per parlare davanti al giudice, ma ha scelto di allontanarsi dalla sua abitazione nelle Marche. È il tentativo disperato dell’animatore 33enne che durante l’estate avrebbe abusato di una bambina di sei anni, mentre si trovava in vacanza con la sua famiglia presso una struttura alberghiera, in provincia di Perugia. Il 33enne, dopo la denuncia a piede libero, si trovava agli arresti domiciliari nella sua casa di Ancona, città di cui è originario, con applicazione del braccialetto elettronico dato che la procura di Perugia aveva aperto un’indagine per violenza sessuale nei confronti di minore e detenzione di materiale pedopornografico. A dare l’allarme è stato il padre dell’animatore, che si sarebbe recato a casa del figlio e non l’avrebbe più trovato nella sua abitazione.

Nella giornata di giovedì, il presunto pedofilo si sarebbe dovuto presentare davanti al gip del Tribunale di Perugia per partecipare all’interrogatorio di garanzia e, probabilmente, l’idea di rispondere alle domande del giudice potrebbe averlo indotto a violare la misura cautelare. Una volta appreso della fuga, la procura di Ancona ha formalizzato la denuncia nei confronti del 33enne per evasione dagli arresti domiciliari e ha anche informato la procura del capoluogo umbro, competente per le indagini su quanto accaduto nella struttura in cui lavorava l’uomo come animatore.