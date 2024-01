Fuga di gas in chiesa: cinque bambini ricoverati

I bimbi e i loro familiari stavano aspettando la Befana, per quella che doveva essere una giornata di festa da trascorrere in parrocchia. Ma che ha rischiato di risolversi in tragedia, visto che a causa di una fuga di gas circa una dozzina di persone sono state ricoverate dopo aver accusato un malore. Questo è quanto avvenuto nelle scorse ore a Cortona (una cittadina situata in provincia di Arezzo, vicina al confine con l'Umbria) nella chiesa di Pergo, con gli esponenti delle forze dell'ordine e i pompieri chiamati adesso a ricostruire nei dettagli l'accaduto. Secondo quanto riportato dalla testata online ArezzoNotizie, tutto è iniziato quando, durante l'evento in chiesa e in attesa dell'arrivo della Befana, un bambino si sarebbe sentito male.

E a distanza di pochi minuti, anche una bambina avrebbe accusato problemi respiratori: è stato a quel punto che i parrocchiani hanno capito come qualcosa non quadrasse. L'aria della chiesa di San Bartolomeo si stava a quanto sembra riempiendo di monossido di carbonio: il gas, inodore e insapore, sarebbe fuoriuscito da stufette utilizzate per scaldare l'ambiente. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Cortona e i mezzi e il personale sanitario del 118 della Asl Toscana Sud Est. L'azienda sanitaria ha attivato il gruppo maxi-emergenza di Arezzo: 27 persone sono state visitate sul posto e 11 sono state ricoverate. Tra queste anche cinque bambini, due dei quali sono stati trasferiti con l'elisoccorso Pegaso a Grosseto, dove si trova una camera iperbarica. Nessuna delle persone coinvolte sarebbe se non altro in pericolo di vita.