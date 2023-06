Fugge all'alt dei carabinieri e travolge un auto, muiono due persone: tragedia a Pesaro

Non si ferma all'alt dei carabinieri e nella sua rocambolesca fuga travolge un'auto, provocando la propria morte e quella di una 32enne. Il dramma questo pomeriggio, 25 giungo, a Pesaro, sull'episodio indagano ora le autorità locali.

Cosa è successo

Secondo le notizie trasmesse sino ad ora, il terribile incidente si è verificato questo pomeriggio, intorno alle ore 16:30, sulla strada Montelabbatese, a poca distanza dal centro di Pesaro. L'allarme è scattato quando una Bmw serie 3 non si è fermata all'alt dei carabinieri, dandosi alla fuga. È subito scattato l'inseguimento, che ha però avuto brevissima durata (2-3 chilometri). Lungo il tragitto, la Bmw, che viaggiava a tutta velocità per sfuggire alla gazzella dei carabinieri, si è schiantata contro un'altra vettura che arrivava dalla direzione opposta.

L'incidente è stato terribile. A causa della violenza dell'impatto, entrambe le auto sono state sbalzate per alcuni metri, finendo sulle scarpate laterali. Sul posto si sono precipitati i soccorsi, che non hanno però potuto fare nulla per le vittime. Nelle operazioni di salvataggio sono stati impegnati vigili del fuoco, polizia locale e sanitari del 118. Morto nell'impatto il giovane che si trovava a bordo della Bmw, si tratta di un 27enne macedone. Ferito, invece, il coetaneo albanese che viaggiava insieme a lui. Risultato in gravi condizioni, il secondo ragazzo è stato trasportato in eliambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Ancona.

Non è andata meglio alla conducente che guidava la 500 L travolta dalla Bmw. La vettura si è ribaltata, non lasciando scampo alla 32enne. Rimaste ferite altre due persone che si trovavano a bordo dell'auto: la sorella della vittima, una 28enne, e un amico di 27 anni. Questi ultimi sono stati a loro volta trasportati all'ospedale di Ancona in gravi condizioni.

Le indagini

Gli inquirenti stanno ora cercando di ricostruire le esatte dinamiche della vicenda. C'è prima di tutto da capire perché i due ragazzi sulla Bmw non abbiano voluto rispettare l'alt dei carabinieri, che volevano effettuare un semplice controllo. Al momento si ritiene che la Bmw abbia travolto la 500 L mentre stava cercando di effettuare un sorprasso azzardato. Un palese tentativo di scappare dai carabinieri. Gli investigatori attendono che il 27enne albanese si riprenda per poter ascoltare la sua versione.

Il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso per consentire i rilievi. La circolazione è poi ripresa regolarmente poco prima delle 20.