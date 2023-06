Funerali Silvio Berlusconi, metro chiuse e tram deviati: gli orari di Atm

Milano si prepara a gestire i problemi relativi alla circolazione per quanto concerne la giornata di domani, mercoledì 14 giugno, in occasione dei funerali di Stato di Silvio Berlusconi: delle ripercussioni si avranno inevitabilmente nel trasporto pubblico, come anticipato sul proprio portale online da Atm.

Modifiche dalla mattinata

Consigliando ai propri utenti di pianificare con anticipo i propri spostamenti, Atm informa che i servizi di numerose linee saranno modificati a partire dalle ore 10:00, come disposto dalle forze di pubblica sicurezza con l'obiettivo si consentire il regolare svolgimento dei funerali di Stato di Silvio Berlusconi in Piazza Duomo.

Stazione Duomo chiusa

A partire dalle ore 10:00 del mattino e fino al tardo pomeriggio, anche se non è ancora stato definito un orario preciso, i treni mezzi della linea M1 e M3 salteranno la fermata del Duomo. "Usate Centrale, Loreto o Cadorna per cambiare linea" , spiega l'Azienda sul proprio sito. Atm consiglia inoltre ai viaggiatori interessati a raggiungere la zona di piazza del Duomo di scendere alle fermate di Cordusio, di San Babila, di Montenapoleone oppure di Missori.

Ad essere chiuso sarà anche l'Atm point di Duomo, si legge ancora nella nota ufficiale. In caso di necessità, "in alternativa considerate gli altri sportelli".

Bus e tram interrotti o deviati

Dalle ore 10:00 mumerose linee che attraversano il centro della città di Milano potrebbero temporaneamente venire deviate, subire dei rallentamenti, oppure, in alcuni casi, addirittura concludere la corsa ancor prima dell'arrivo al capolinea. Si tratta delle seguenti linee:

Tram: 1, 2, 12, 14, 15, 16, 19, 24, 27;

1, 2, 12, 14, 15, 16, 19, 24, 27; Bus: 54, 60, 73, 84.