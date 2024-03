Fuoriuscita di acido cloridrico. E la Bicocca viene evacuata

Momenti di tensione questa mattina in un padiglione dell'università Bicocca di Milano, dove sono dovuti intervenire i vigili del fuoco a seguito della fuoriuscita di acido cloridrico. Per questioni di sicurezza, le persone all'interno della struttura sono state evacuate.

Cosa è successo

Stando a quanto riferito in un comunicato dalla Facoltà, l'incidente si è verificato intorno alle 11.00 di stamani, lunedì 11 marzo, in un laboratorio di Sintesi dei Materiali dell'Edificio U5 Ratio dell'università di Milano-Bicocca. Sarebbe stato il surriscaldamento di quattro piccole autoclavi che si trovavano all'interno di una fornace a provocare la dispersione di materiale. Per evitare che si innescasse un'esplosione, con conseguenze ben più gravi, le valvole di sicurezza hanno fatto uscire sottoforma di vapore dell'acido cloridrico.

Per fortuna in quel momento all'interno del laboratorio, sito nel padiglione di via Cozzi 55, non c'era nessuno e non si stava svolgendo attività didattica, percui non ci sarebbero stati dei rischi per la salute. A quanto pare le autoclavi contenevano cento millilitri di acqua e un sale di ferro che mediante surriscaldamento produce ossidi di ferro e una parte di acido cloridrico. Proprio l'acido cloridrico sarebbe fuoriuscito, facendo scattare l'allarme anti-incendio. A quel punto l'edificio è stato evacuato per ragioni di sicurezza e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, fra cui figuravano anche gli esperti del nucleo batteriologico-chimico-radiologico.

Ad intervenire sul posto tre mezzi del Comando di Milano, incluso il nucleo NBCR, che si sono occupati di monitorare gli ambienti e verificare lo stato ambientale. In queste ore si sta cercando di capire che cosa possa aver provocato il surriscaldamento delle autoclavi.

Le rassicurazioni dell'Ateneo