Furto da 300mila euro in una casa ai Parioli (Roma): i ladri sono passati da un ponteggio

Maxi colpo in un appartamento a Roma, quartiere Parioli, dove alcuni malviventi hanno fatto irruzione portandosi via un bottino stimato intorno ai 300mila euro. In questo momento le indagini sono in corso, e gli inquirenti stanno facendo il possibile per arrivare ai responsabili.

Stando alle informazioni trapelate sino ad ora, il fatto si è verificato nel corso della mattinata di ieri - martedì 26 agosto - all'interno di un'abitazione sita al quarto piano di un palazzo sito in via Archimede, a Roma. Il proprietario, un noto architetto di 77 anni, si trovava in vacanza nella sua casa di Fregene, perciò a dare l'allarme è stata la domestica, che aveva raggiunto l'appartamento per svolgere le regolari pulizie. Arrivata alla porta, la donna ha infilato la chiave nella serratura, non riuscendo ad aprire. La signora ha così chiamato il 77enne, rientrato nella Capitale per verificare di persona cosa era accaduto. A quel punto, compresa la situazione, è stata chiamata la polizia.

Ad accorrere sono stati gli agenti di polizia del commissariato Villa Glori, che hanno esaminato l'appartamento in attesa che arrivassero i colleghi della scientifica. A quanto pare i ladri, servendosi dei ponteggi installati dai muratori per i lavori di ristrutturazione della facciata del palazzo, sono riusciti ad accedere all'abitazione forzando una finestra, e hanno trafugato tutto ciò che vi era di valore. Nello specifico, è stata smurata una cassaforte che conteneva gioielli in oro, e diversi orologi di pregio, fra cui Rolex, Cartier, Patek Philippe. In totale è stato stimato un furto del valore di circa 300mila euro.

Gli inquirenti stanno cercando di risalire agli autori del colpo: ogni impronta o traccia verrà analizzata minuziosamente. Non si sa quando sia stato di preciso commesso il furto.

La domestica ha dato l'allarme martedì mattina, ma i criminali potrebbero aver colpito nel fine settimana.

I filmati registrati dalle videocamere di sorveglianza presenti nella zona sono al vaglio degli investigatori.