Prima il furto, poi si barrica in auto con la figlia, armata di forbici. Paura a Milano

Momenti di tensione questa mattina a Cerro Maggiore, comune della città metropolitana di Milano, quando una donna in evidente stato di agitazione ha commesso un furto all'interno del negozio e si è poi barricata in auto, armata, insieme alla figlia di soli 3 anni. L'allarme è stato dato subito e sul posto sono tempestivamente intervenute le forze dell'ordine, che hanno dato assoluta priorità all'incolumità della bambina.

Cosa è successo

Secondo quanto riferito dai quotidiani locali, l'episodio si è verificato questa mattina, intorno alle ore 13.00. La donna, una 29enne, è entrata in un negozio Tigotà, specializzato nella vendita di prodotti di cosmesi e di cura della casa, e si è allontanata dopo aver preso senza pagare alcuni articoli. Il personale dell'esercizio commerciale ha subito contattato le autorità per segnalare il furto, e sul posto sono accorsi i carabinieri di Cerro Maggiore. Alla vista degli uomini in divisa, tuttavia, la 29enne avrebbe dato in escandescenze.

Sorpresa mentre stava seduta all'intero di un'automobile posteggiata in uno degli stalli messi a disposizione dell'esercizio commerciale, la giovane madre si è chiusa all'interno del veicolo insieme alla sua bambina di 3 anni. Non solo, compreso di essere l'obiettivo dei carabinieri, ha estratto un paio di forbici appuntite e se le è avvicinate alla gola, minacciando l'intenzione di ferirsi.

Sono stati attimi molto tesi e delicati, in quanto il primo pensiero dei carabinieri è stato quello di mettere in sicurezza la bambina. Gli uomini in divisa, inoltre, dovevano anche impedire che la donna mettesse realmente in atto gesti di autolesionismo. Con tempestività, i militari sono riusciti ad aprire la vettura e il capopattuglia ha disarmato la 29enne. Tratte in salvo madre e figlia, i carabinieri hanno poi affidato la donna agli operatori sanitari del 118, chiamati sul posto. A quanto riferito da Il Giorno, la 29enne risiede a Saronno e soffre di problemi psichiatrici.

Il ricovero in ospedale

La giovane madre è stata dunque portata in ospedale, mentre la piccola è stata affidata alle cure del padre, contattato dai militari. Quanto alla merce rubata, questa è stata rinvenuta all'interno dell'auto e restituita al negozio. Nel cercare di bloccare la donna armata di forbici, uno dei carabinieri ha riportato una leggera ferita da taglio alle dita.