Gioca tre euro al casinò di Sanremo e ne vince più di 200mila: turista milanese baciato dalla fortuna

Ha giocato tre euro alle slot machine del casinò di Sanremo, lo scorso 31 dicembre. E ha centrato il jackpot, vincendone più di 200mila. Un Capodanno che l'uomo di 60 anni protagonista della vicenda in questione difficilmente dimenticherà. Stando a quanto riportato dalla stampa locale il sessantenne, residente nell'hinterland milanese, si trovava in Liguria con la consorte per trascorrere le vacanze natalizie. La coppia possiede infatti una casa nella città del Festival, dove si reca di tanto in tanto. E l'uomo, pur avendo dichiarato al Corriere della Sera di divertirsi a tentare occasionalmente la fortuna al casinò locale, aveva fino a pochi giorni fa " sempre e solo vinto piccole somme". Se non altro fino a quando la buona sorte non si è ricordata di lui. Il sessantenne e la moglie stavano trascorrendo l'ultima serata di vacanza nella città ligure, prima del rientro in Lombardia fissato per il giorno successivo.

Nelle ore immediatamente precedenti alla partenza, l'uomo aveva tuttavia deciso di fare un salto al casinò per giocare con le slot "vecchio stile", quelle con i rulli. Le prime due puntate si sarebbero risolte in un nulla di fatto. Poi il giocatore avrebbe inserito nella macchinetta un ticket da tre euro e ha così azzeccato la giusta combinazione, aggiudicandosi 217mila euro. Una vincita di questo importo, stando a quanto fatto sapere dai gestori del casinò, non si verificava dal 2019. Il mese scorso, la casa da gioco ligure ha fatto registrare vincite complessive per oltre 800mila euro, con il sessantenne lombardo che si è quindi aggiudicato circa il 25% del totale. E quest'ultimo, con un gesto da giocatore d'altri tempi, dopo aver sbancato avrebbe offerto da bere a tutti i dipendenti del casinò. " Lo dica che il nostro casinò è baciato dalla fortuna - la frase con cui il personale avrebbe salutato il vincitore - e torni ancora ".