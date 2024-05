Torino, in gita didattica ma solo con la media dell'8: gli alunni meno meritevoli restano a casa

Il consiglio di classe seleziona gli alunni per la gita didattica in base al merito scolastico ed esplode la polemica. L'episodio controverso è accaduto all'Istituto comprensivo statale Niccolò Tommaseo, nel centro di Torino. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Stampa, solo gli studenti con la media dell'8 sarebbero gli unici autorizzati a partecipare alla visita culturale programmata nell'ambito del progetto Riconnessioni, gli altri resteranno a casa.

La gita

Gli studenti dell'Istituto comprensivo di età compresa tra i 14 e i 15 anni, che hanno realizzato un podcast dopo ricerche approfondite, sono ansiosi di completare il loro percorso didattico che prevede di passare dalla teoria alla pratica, ossia di andare in gita a Milano nella redazione di Radio24. Ma quando hanno scoperto che il viaggio non era consentito a tutti sono iniziati i mugugni e i malumori. Sono stati ammessi sono quindici alunni, quelli con il profitto migliore.

La polemica

"Il criterio scelto per la selezione dei quindici è quello del merito" , si legge nel verbale del consiglio di classe. Una decisione che poi è stata resa nota alle famiglie degli studenti attraverso il diario scolstico. I genitori non hanno gradito la selezione, che è avvenuta facendo riferimento ai voti del primo quadrimestre e alle necessità di recupero. Così, otto ragazzi sono costretti a rimanere a Torino, tra cui alcuni con disturbi dell'apprendimento e un ipovedente, mentre i loro compagni potranno vivere un'esperienza formativa molto importante.

La posizione della scuola

"Non c'è stato nessun criterio di discriminazione" , ha spiegato la professoressa Annalisa Della Portella, docente di Lettere e coordinatrice di classe. "Dovevamo fare una selezione e abbiamo scelto chi aveva la media dell'8 o superiore, con riferimento ai voti del primo quadrimestre - aggiunge -. È rimasto in classe chi aveva la necessità di recupero o aveva avuto sospensioni. Avviene lo stesso per le Olimpiadi di matematica o un torneo di scacchi. Ma il podcast diventerà un prodotto unico, ci hanno lavorato tutti gli studenti" .

La replica della dirigente scolastica