La sinistra autorizza il murales con turbante e hijab. Ira della Lega a Piacenza

Una serie di murales "etnici", che raffigurano tra le altre cose una donna con il volto coperto dal velo islamico, un uomo con il turbante e una persona di origini africane con un copricapo bianco. E accanto alle immagini dei volti, frasi composte anche in arabo che inneggiano alle "identità miste". Questa l'opera che a Piacenza è diventata un "caso" politico, con la Lega che nelle scorse ore ha in buona sostanza accusato l'amministrazione comunale a guida Partito Democratico di voler " imporre " il politicamente corretto ed il " pensiero unico" anche attraverso l'arte. A dare l'ok alla realizzazione dei murales finiti sotto la lente d'ingrandimento del Carroccio sarebbe infatti stato l'assessorato alle politiche giovanili, per un'opera conclusasi a quanto pare pochi giorni fa. La questione è stata sollevata dal consigliere comunale leghista Luca Zandonella, il quale in una nota pubblicata sulla propria pagina Facebook non ha nascosto il proprio disappunto per l'iniziativa e non ha risparmiato una "stoccata" al centrosinistra.

" Questi nuovi murales, autorizzati dall'assessorato alle politiche giovanili del Comune di Piacenza in via Boselli, dimostrano ancora una volta la direzione nella quale l'amministrazione Tarasconi sta andando - ha scritto il diretto interessato, attaccando il sindaco "dem" Katia Tarasconi e la sua giunta - delle diverse immagini, tra donne con velo e lingue indecifrabili, ve ne cito una su tutte: "Identidades Mistas". Devo aggiungere qualcosa su queste parole? Non credo sia necessario". Zandonella ha posto l'accento sul fatto che un'amministrazione dovrebbe in primis valorizzare e promuovere in maniera efficace le tradizioni locali e nazionali. E solo a quel punto confrontarsi con le altre culture, facendone notare gli aspetti positivi e stigmatizzando quelli reputati negativi o discriminatori.

"Le amministrazioni pubbliche dovrebbero prima puntare sulla conoscenza e sul rispetto dell'identità e delle tradizioni del nostro Paese, per poi confrontarsi con le culture diverse apprezzandone i lati positivi e stigmatizzando quelli negativi e non accettabili nella nostra società - ha concluso Zandonella - e non ho problemi a dirlo, anche se il politicamente corretto ed il pensiero unico del giorno d'oggi vorrebbero imporre certi concetti". Non pochi i cittadini che, su Facebook, hanno dimostrato di condividere il punto di vista dell'esponente della Lega: qualcuno ha parlato di "oscurantismo", invece che di pluralismo.

"Purtroppo una certa parte politica sta cercando di imporre il pensiero unico, anno dopo anno e con diverse modalità

mi spiace ma non mi stancherò mai di denunciarlo"

- ha concluso Zandonella, rincarando la dose in un commento riportato da PiacenzaToday -