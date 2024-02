Bologna, gomme sgonfiate ai suv in sosta: torna la folle protesta del collettivo ambientalista

Hanno preso di mira le auto di grossa cilindrata parcheggiate in alcune vie di Bologna, tagliando gli pneumatici. E a coronamento dell'azione, hanno lasciato il "solito" volantino dai tratti surreali sul parabrezza, nel quale invitano il proprietario del veicolo a rinunciare al mezzo perché particolarmente inquinante. Questo il blitz che gli attivisti del collettivo ambientalista "Tyre Estinguishers" hanno portato a termine nel capoluogo emiliano. Stando a quel che riporta il quotidiano Il Resto del Carlino, non si tratterebbe di un avvenimento inedito nel capoluogo dell'Emilia Romagna: è a quanto pare la terza volta che gli ambientalisti si sono resi protagonisti di un episodio del genere nell'ultimo anno, rivendicando poi il loro operato anche sui social. Stavolta a finire nel mirino sono state le autovetture posteggiate nel quartiere Saragozza, in via Luigi Breventani, via Girolamo Giacobbi e in altre vie limitrofe.

Al loro risveglio i proprietari delle auto colpite non hanno potuto far altro che constatare (con disappunto facilmente immaginabile) come almeno uno degli pneumatici fosse stato sgonfiato. I responsabili avrebbero agito durante le ore notturne, per sfruttare l'assenza di testimoni. E hanno oltretutto lasciato una vera e propria firma: fra i tergicristalli delle macchine colpite infatti, gli attivisti del collettivo ambientalista hanno posato un volantino nel quale illustrano i motivi alla base del loro gesto. Si tratterebbe a loro dire di un'azione dimostrativa, per sensibilizzare sull'inquinamento e scoraggiare l'acquisto e l'utilizzo di autovetture che loro ritengono eccessivamente inquinanti.

“Non ce l’abbiamo con te, ma con la tua auto. L’abbiamo fatto perché utilizzare un’auto enorme come questa in città ha conseguenze altrettanto enormi per tutti gli altri - il messaggio surreale trascritto sui fogli in questione - l’industria delle auto è molto abile a convincerci che abbiamo bisogno di auto gigantesche per muoverci, ma l’utilizzo di suv nei centri urbani ha reso le città più pericolose e più inquinate. I suv sono inutili, è pura vanità. Non ha senso trascinare con te due tonnellate di ferraglia ogni volta che ti muovi”.