"Greatify", sei fiere della moda insieme con 3mila brand in Fiera Milano

Moda e accessorio moda in un grande “affresco di stili e tendenze” realizzato da sei fiere che pensano in grande e si muovono facendo sistema tra loro con una grande proposta sottolineata dall’hastag Greatify e sottolinea il “fare” in continua evoluzione, che non si ferma perché le manifestazioni espositive sono il luogo d’eccellenza per aprire nuovi mercati, sviluppare il business, rappresentare tendenze fra creatività e innovazione che diventano certezze su mercati che invece sono spesso volatili e incerti.

Così #Greatify raccoglie dal 18 al 22 febbraio in Fiera Milano Rho quasi 3mila brand italiani ed esteri in sei manifestazioni del mondo fashion: Micam, salone internazionale delle calzature; Mipel, salone internazionale dedicato alla pelletteria e all’accessorio moda; Theonemilano, salone dell’outerwear e dell’haute-à-porter; Lineapelle, rassegna internazionale dedicata ai settori pelli, accessori, componenti, sintetico, tessuti e modelli per calzatura, pelletteria, abbigliamento e arredamento, cioè tutte le materie prime essenziali per realizzare i prodotti finiti; Milano Fashion&Jewels dedicato all’eccellenza del bijoux, del gioiello e dell’accessorio moda. Non solo, nell’ambito di Lineapelle è presente anche l’area promozionale di Simac Tanning Tech, il salone di riferimento per il settore delle tecnologie e delle macchine per la calzatura, pelletteria e concia che si terrà in settembre 2024 con oltre 300 espositori.

Format che ha avuto subito risposte positive dai compratori italiani e dei diversi mercati esteri con le performance migliori dei Paesi europei che provengono da Germania, Francia, Regno Unito, Grecia e Spagna e da Paesi più lontani come Corea del Sud, Giappone, Usa e Kazakistan.

A presentare l’appuntamento, Giovanna Ceolini presidente di Micam, Norberto Albertalli presidente di Theonemilano, Claudia Sequi presidente di Mipel, Fulvia Bacchi ad di Lineapelle e Filomena Sannino exhibition manager di Milano Fashion&Jewles che entra a far parte della “squadra” di #Greatify.

Novità di prodotto, collezioni, industria e alto artigianato all’insegna della qualità e dell’innovazione che si sviluppano e declinano in tre macrotemi. La sostenibilità che ormai è un valore concreto sinergico e trasversale a tutto il sistema moda, per aiutare le aziende a restare sul mercato allargato che l’Europa sta delineando. I materiali sono così apparentemente tradizionali, ma sostenibili, i prodotti sperimentali e solo a prima vista semplici realizzati nel rispetto di persone e ambiente.

Esperienza dei sensi, ovvero “vedere, toccare, sentire…” il prodotto facendo shopping nei negozi “reali”, con tutta l’importanza dell’acquisto fisico e dell’interazione umana e diretta. Perché i sensi potenziano la conoscenza, consento un’esplorazione diretta del mondo moda, accompagnano scelte di acquisto fra stile e desiderio appagato. Questo vale anche nell’incontro fra aziende e buyer in fiera dove i compratori trovano la bellezza del “fare e il saper fare”. A questo si aggiunge il tema del futuro positivo, la capacità di pensare e lavorare per un futuro più positivo fatto di lavoro creativo e di concretezza di obiettivi.

Ed altri hastag identificano i trend ciascun comparto moda, come #Old-money, #Granpacore, #QuietLuxury #CreativitàIndividuale #Face introducendo il tema del guardaroba donna e uomo che vede prodotti di qualità, “ben fatti” e con taglio giusto e materiali pregiati: carpe stringate, mocassini d’antan, cappotti lunghi e dritti in tessuto, shearling o pelliccia, maglioni lavorati a grossi punti tradizionali, bijoux che disegnano cammei contemporanei, per creare un'affascinante riflessione sull'individualità, borse rigide, costruite con forme geometriche e spigoli definiti che rispecchiano una femminilità incisiva e di carattere con richiamo anche a epoca passata, di tradizione e di fascino senza tempo.

Tendenze declinate ancora da #LunarRealm, #Gorpcore, #EspressioneDeiTempiModerni, #WhatDoYouMean che sottolineano le “esperienze” dello stile. cappotti e giacche con forme rubate allo sport attivo; pragmatismo, utility, funzionalità sono le parole. Equilibrio tra analogico e digitale che conduce a nuovi design e grafiche, a borse in materiali modellabili che richiamano il concetto di metamorfosi, a calzature radicate nello spirito dell‘esplorazione, per un futuro che assimila il comfort ingegneristico con un tocco di eleganza cosmica, a bijoux che sfidano le logiche comuni per attribuire significati agli oggetti, creando cortocircuiti concettuali.