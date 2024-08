"Guadagno fino a 8mila euro al mese": il racconto di un borseggiatore di Napoli

Ascolta ora 00:00 00:00

I borseggiatori sono una vera e propria piaga per chi utilizza quotidianamente i mezzi pubblici in Italia, specie nelle città più grandi e trafficate come Napoli: il momento maggiormente redditizio, comunque, resta sempre quello estivo, con frotte di turisti che si spostano a ogni ora diventando prede appetibili per i più esperti e smaliziati delinquenti.

I rischi di essere colti in flagrante e arrestati ci sono, e potrebbero crescere ulteriormente nel caso in cui l'introduzione della Polmetro portasse ai risultati tanto auspicati, ponendo finalmente un freno al fenomeno dilagante dei furti. Ciò nonostante, i potenziali introiti non possono non fungere da stimolo, dato che secondo gli inquirenti gli scippatori possono riuscire a raggranellare anche fino a 8mila euro al giorno. Bisogna comunque sempre tenere conto del fatto che, specie a Napoli, l’'incasso' si deve considerare "lordo": dal totale va infatti tolta una parte da versare al clan che gestisce la zona in cui operano i borseggiatori. Una sorta di tangente da pagare alla Camorra per poter continuare a operare in quel’area con il bene placito del boss di turno.

A raccontare a Il Corriere la sua esperienza è Salvatore, 45 anni, la metà dei quali trascorsi tra scippi e furti di destrezza. "Sono andato a scuola, ma dopo le medie ho smesso di studiare" , spiega l'uomo, "a Secondigliano le alternative sono poche e ho incominciato a guadagnarmi qualcosa con i furti". Prima di "specializzarsi" nei borseggi, comunque, il 45enne aveva tentato prima di avviare una "carriera" nel mondo delle truffe. Un tentativo non andato a buon fine. "Non erano per me. Con le parole non sono bravo e difficilmente la gente si fidava. Con le mani, invece, non mi batte nessuno" , racconta ancora Salvatore. Mani che, ci tiene a specificarlo, non sono mai state usate per fare del male a qualcuno: niente rapine, quindi, spiega, "le armi e la violenza mai".

Vivendo nell'area Nord di Napoli, il 45enne rivela di preferire spostarsi altrove per svolgere la propria attività. " Mica possiamo restare dove viviamo? Ci riconoscerebbero subito" , considera. " E poi, a Secondigliano e Scampia, c'è poco da rubare. Le donne che camminano con le borse sono poche e i soldi mica li tengono lì, sono Chiaia e Vomero i quartieri più redditizi" .

D'estate, con l'arrivo dei turisti, tutto cambia. Le possibilità aumentono per tutti, quindi "ci dividiamo le zone" . "C'è chi prende la stazione, chi l'aeroporto e chi se ne va agli imbarchi del Beverello dove c'è un fiume di persone", prosegue Salvatore.

"Per strapparme uno ci vuole forza, si fa violenza. Io non lavoro così e non sono il solo"

Meglio puntare ai portafogli che non agli orologi, anche se si tratta di redditizi, conclude il 45enne.