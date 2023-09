I "tendini" sono già l'incubo dei residenti

Il «popolo delle tende» ha alzato la cresta e da sabato scorso occupa l`ex cinema Splendor a Città Studi, sul modello dei vecchi centri sociali. Per protestare contro il caro affitti anzi ha annunciato ieri una mobilitazione nazionale il 17 ottobre con iniziative in diverse città e occupazione «ad oltranza» dell`ex cinema di viale Gran Sasso, oltre alle tende simbolo della protesta che resteranno davanti al Politecnico. Fuori dall`ex Splendor è già appesa la prima locandina con le attività in programma. Una cittadina che abita all`interno del condominio che ha all`interno l`ex cinema segnala che «la situazione è pesante, sabato notte nessuno dei residenti (almeno 80 persone) ha dormito per colpa della super festa» organizzata dal popolo delle tende, poi «il tetto è pericolante ed è pericoloso dormire all`interno. Non ne prossimo già più e il posto non è sicuro, deve scattare lo sgombero». Protesta raccolta dal capogruppo di Forza Italia Alessandro De Chirico: «Milano è diventata una zona franca dove un gruppo di individui fa quello che vuole perché sa di rimanere impunito. L`ex Splendor va liberato immediatamente».