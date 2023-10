I video nel casolare abbandonato, crolla il tetto: muore un ragazzo di 17 anni

Dramma questo pomeriggio a Calcinaia (Fornacette), in provincia di Pisa. Il tetto di un casolare abbandonato è crollato, travolgendo un adolescente che si trovava all'interno dell'edificio e uccidendolo. Per il giovane non c'è stato nulla da fare, malgrado la richiesta d'aiuto inoltrata dai suoi amici. Sul caso stanno ora cercando di fare chiarezza le forze dell'ordine, anche se pare chiaro che si sia trattato di un fatale incidente.

Cosa è accaduto

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la vittima, il 17enne Mattia Simonetti si trovava insieme ad altri sette ragazzi all'interno del vecchio casolare, sito in un'area rurale in via delle Case Bianche. Non è chiaro che cosa stessero facendo gli adolescenti nell'edificio abbandonato. È probabile che il gruppo stesse cercando una zona isolata per girare dei video da postare poi sui social network, come fanno oggi molti coetanei.

Qualcosa, tuttavia, è andato storto. Mentre i giovani stavano trascorrendo il loro tempo nel casolare, una parte del tetto, rovinato dal trascorrere degli anni, è franata, travolgendo il 17enne, che è rimasto sotto le macerie. Compresa la situazione, gli amici (nel gruppetto si trovava anche il fratello di Mattia), hanno chiamato subito i soccorsi, fornendo la loro ubicazione. Sul posto si sono precipitate le forze dell'ordine, seguite dagli operatori sanitari del 118 e dai vigili del fuoco. L'allarme è stato dato intorno alle 17.45.

Raggiunto il casolare, due squadre di pompieri si sono immediatamente messe al lavoro per estrarre il corpo del ragazzo. Purtroppo per lui non è stato possibile fare nulla. È stato infatti ritrovato morto e gli operatori sanitari hanno solo potuto constatare il decesso.

La comunità sotto choc

Sconvolti gli amici del ragazzo, che hanno spiegato di essersi addentrati nel casolare solo per scattare delle foto. A raggiungere l'edificio anche i genitori di Mattia, devastati dalla notizia. Pare che, una volta appreso della scomparsa del figlio, la madre del 17enne abbia accusato un malore e abbia avuto necessità di ricevere le cure dei sanitari del 118.

A causa del terribile incidente, il casolare è stato posto sotto sequestro. Sul caso indagano i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia di Pontedera e della stazione di Calcinaia. Tutti gli amici del minorenne sono stati ascoltati.