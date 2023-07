"I vostri Suv inquinano". A Torino gli eco-vandali tornano a sgonfiare le ruote

Continuano le azioni plateali degli eco-vandali, terzo raid a Torino nel giro di pochi mesi. Protagonisti i “giustizieri dei Suv” tra Centro e Borgo Po: sgonfiate le ruote a settanta Suv per combattere l’inquinamento e arrecare danni significativi ai proprietari dei bolidi. “Lo sappiamo che ti arrabbierai, non ce l’abbiamo con ma con la tua auto…” , la firma dell’operazione in un foglietto lasciato sul parabrezza dei macchinoni “colpiti”.

Come riportato dalla Stampa, i gretini hanno richiamato soltanto la sigla “Tyre extinguishers” – sgonfiatori di pneumatici – legata a un’organizzazione con radici oltremanica. L’obiettivo è chiaro: colpire i Suv, le vetture 4X4, i nemici par excellence dell’ambiente. Armati di cacciaviti e tanta pazienza, i “giustizieri” hanno attaccato le principali vie delle due zone torinesi: da Corso Vinzaglio alla zona della collina, nessun bolide l’ha fatta franca.

È stato un venerdì mattina di rabbia e di frustrazione per i proprietari delle vetture prese di mira dagli attivisti per l’ambiente: molti di loro sono stati costretti a ricorrere al carro attrezzi. Non sono mancati i problemi per alcuni lavoratori. Questo il racconto di un testimone, solidale con una “vittima” della furia ecologista: “Che danno, che danno. Aveva un appuntamento di lavoro: gli è saltato perché si è trovato l’auto con una gomma sgonfia” .

Chi sono questi giustizieri? Teorie e supposizioni non sono venute meno: c’è chi ha puntato il dito contro “quelli dell’altra volta” e chi ha incolpato quelli del Climate camp. Sul canale Telegram dei “Tyre extinguishers” sono presenti foto e commenti di blitz analoghi compiuti in giro per il mondo da parte di attivisti anonimi. E a Torino non è mancata la provocazione in qualche biglietto: “Abbiamo soltanto sgonfiato lo pneumatico. Per oggi puoi spostarti a piedi, in bici o con i mezzi pubblici” .