Identificati gli aggressori del Quarticciolo: ecco chi sono

Sei persone, tra cui due donne, sono state identificate per il pestaggio allo scippattore del Quarticciolo. La vicenda risale alla mattina di giovedì 7 settembre. Arshdeep Singh, un clandestino indiano di 26 anni, era stato aggredito con pugni, calci e colpi di casco dopo avere tentato rapinare una 90enne in via Manfredonia, nella periferia est di Roma. Tutto immortalato in un video diventato virale sui social.

In pochi minuti erano intervenute due pattuglie della Compagnia Casilina per bloccare l'aggressione e il ladro, che ha avuto bisogno di cure mediche per la frattura del naso. Nel corso dell'udienza di convalida, l'uomo ha chiesto scusa per quanto fatto alla signora anziana. Stando alle sue parole, avrebbe tentato di strappare una collanina d'oro per potersi pagare una dose di crack. Una volta rilasciato, ha formalizzato la denuncia contro gli aggressori che si sono resi protagonisti dell'episodio di giusitizia «fai da te».

Gli inquirenti al momento hanno identificato sei persone, due donne e quattro uomini, tra cui un pugile, tutti residenti nella zona e già con alcuni precedenti per spaccio e furti. È esclusa la premeditazione: secondo chi indaga, l'aggressione sarebbe avvenuta per proteggere le vedette dello spaccio particolarmente attive in quel quartiere, da tempo teatro di risse e degrado generalizzato.

La Procura di Roma ha disposto altri accertamenti sulle immagini. Gli inquirenti stanno valutando anche la posizione della donna che ha girato il filmato dalla finesta di casa. Lo scippatore è nel frattempo tornato libero ma con il divieto di dimora nel Comune di Roma.