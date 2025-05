Incassa i soldi e sparisce: come funziona la truffa dell’auto usata

Ascolta ora 00:00 00:00

Ha versato 13.500 euro per un'autovettura usata che non ha mai visto né ricevuto: vittima del raggiro un uomo di 50 anni che vive in Val Venosta (in provincia di Bolzano) che ha denunciato tutto ai carabinieri. Autore della truffa un uomo già "esperto" in questo tipo di raggiri che è stato prontamente denunciato dalle forze dell'ordine

Come è avvenuta la truffa

Il 50enne ha visto online una macchina usata, in ottime condizioni e di un certo tipo di spessore visto che faceva parte dell'area "premium", ossia marchi del calibro di Bmw, Audi e Mercedes per citare soltanto alcuni esempi. L'uomo, però, si è fidato bonariamente soltanto del suo interlocutore versando l'intero importo richiesto ma non solo non ha avuto quanto acquistato ma subito dopo il bonifico non è riuscito a mettersi nelle tracce di chi aveva, con l'inganno, proposto questo tipo di affare.

Di chi si tratta

A quel punto l'unica soluzione era rappresentata dalla denuncia: i carabinieri di Prato allo Stelvio (Bolzano) sono riusciti a risalire al truffatore che sarebbe un uomo di 40 anni, milanese, che aveva già precedenti penali per altre truffe a poveri malcapitati.

Gli errori da non commettere

Come da ricostruzioni, sembrerebbe che il potenziale acquirente si sia subito fidato del venditore soltanto dall'annuncio sul web e da una telefonata preliminare che, evidentemente, lo ha convinto della bonarietà dell'affare. La trattativa sarebbe avvenuta esclusivamente online e senza che i due si fossero mai incontrati. Ecco, questo episodio dimostra che per limitare al minimo i rischi di chi compra da uno sconosciuto, è bene che si organizzi un incontro conoscitivo per avere di fronte la persona che propone l'affare e soprattutto vedere con i propri occhi cosa si intende acquistare, in questo caso un'auto usata.

Un'altra truffa simile

Quanto avvenuto nelle ultime ore e balzato agli onori delle cronache riporta alla mente una circostanza molto simile di cui si sono occupati i giornali a febbraio: stavolta siamo in Val Venosta, Alto Adige, con una povera vittima che aveva pensato di

acquistare un'auto dopo un annuncio su Marketplace di Facebook. La coppia che ha messo l'annuncio ha convinto l'uomo dell'ottimo affare riuscendo a farsi bonificare ottomila euro sul conto corrente e poi svanire nel nulla.