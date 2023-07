Incendi, nel Sud Italia è emergenza. Le fiamme devastano la Sicilia: tre morti

Mentre parte del nord deve affrontare una situazione delicata a causa del maltempo, diverse aree del Sud Italia si trovano a dover combattere un nemico diverso ma altrettanto pericoloso: il fuoco provocato dagli incendi. La Sicilia è una delle Regioni più colpite. Gli incendi hanno mandato in fumo ettari di macchia mediterranea. Le situazioni più critiche sono segnalate nelle provincie di Palermo, Trapani, Catania e Messina. Il bilancio è di 3 morti: nel Palermitano una donna di 88 anni è morta perché i sanitari del 118, a causa delle fiamme, non sono riusciti a raggiungerla per prestarle soccorso. Ritrovati due corpi carbonizzati in una casupola a Cinisi. Un morto anche nel Reggino. Situazione difficile anche in Calabria e nel Salento.

Sicilia

I fronti di fuoco attualmente più vasti e pericolosi a Palermo sono segnalati in zona Brancaccio in via Brasca, la zona del cimitero Santa Maria di Gesù, l’area di Capo Gallo e nella discarica di Bellolampo. Nessun elicottero può volare per le forti raffiche di vento di scirocco. Numerosi i cittadini che stanno scappando in autonomia con l'ausilio degli agenti di polizia e dei carabinieri che pattugliano il territorio. La situazione legata all'incendio nella discarica di Bellolampo, a Palermo, è sempre complicata. Per contenere i danni si continua a utilizzare grosse quantità di terra. In campo ci sono una trentina di mezzi, tra cui motocarri e pale, anche una cinquantina di operai rientrati per scongiurare il blocco della raccolta.

"I focolai sono diversi ma sono tenuti sotto controllo - fa sapere la Rap - Il vento per fortuna è in calo ma le alte temperature possono comunque favorire il propagarsi delle fiamme. Per evitare il blocco della raccolta dei rifiuti in città si è provveduto a conferire i rifiuti pretrattandoli presso la stazione di trasferenza e in altri spazi autorizzati, ma nonostante questi accorgimenti il servizio di raccolta sta subendo dei rallentamenti anche per la chiusura della strada provinciale che porta a Bellolampo, anch'essa investita da incendi" .

Ma questo non è l’unico fronte che desta preoccupazioni. Nelle ultime ore è andato a fuoco il convento di Santa Maria di Gesù situato all'interno del cimitero. Le fiamme hanno completamente avvolto la struttura che ora rischia di crollare. "È finito il convento di Santa Maria di Gesù", dicono straziati dal dolore alcuni residenti. Anche il sindaco di Palermo e l'assessore Maurizio Carta stanno raggiungendo il cimitero monumentale.

Due vigili del fuoco coinvolti nelle operazioni di spegnimento degli incendi a Palermo hanno subito un forte stress termico e sono stati condotti nei pronto soccorso degli ospedali Civico e Cervello. Uno dei due stava operando nei pressi proprio dell’ospedale Cervello e l'altro a Bagheria. Entrambi, solo in via precauzionale, vengono aiutati a respirare con maschere d'ossigeno.

Negli ultimi minuti sono stati ritrovati due corpi carbonizzati in una casupola a Cinisi non distante dall'aeroporto. I cadaveri non sono stati identificati.

Situazione difficile anche nel Catanese. La sala operativa del 112 non riesce a fare fronte a tutte le chiamate. I cittadini, terrorizzati, si stanno recando nella sede dei vigili del fuoco di Catania per chiedere aiuto a voce. L 'accesso al comando è presidiato dai carabinieri. Nel quartiere di San Giovanni Galermo, zona nord di Catania, diverse abitazioni rischiano di essere travolte dalle fiamme. Coinvolte anche le zone pedemontane di Valverde, Zafferana Etnea e Nicolosi. Il sindaco di Aci Catena, Margherita Ferro, ha chiesto aiuto per il vesto incendio che sta divampando da ore nella frazione di San Nicolò. Le fiamme hanno coinvolto auto, piante e abitazioni. Sulla pagina Facebook del Comune parla di "situazione drammatica". A scopo precauzione sono state fatte evacuare numerose abitazioni e villette.

Nel Messinese la zona più colpita è quella tra S. Stefano di Camastra, Patti, Villa Franca, fino a Taormina. Da ieri è stato convocato il Centro di Coordinamento Soccorsi. In tutto il Messinese sono al lavoro i vigili del fuoco, canadair ed elicotteri. Situazione critica, riferisce l’Amam, nei villaggi di Curcuraci e Massa: qui le fiamme hanno danneggiato la rete elettrica con il conseguente fermo degli impianti di distribuzione dell'acqua. Nel Trapanese l'area più interessata rimane quella di Segesta e San Vito lo Capo. Evacuato Calampiso.

Calabria

Quadro molti difficile anche in Calabria sono attualmente sono attivi 80 incendi. La provincia di Reggio Calabria e quella di Crotone sono quelle maggiormente interessate. Un uomo di 98 anni è morto a Cardeto. In base alle prime informazioni, l'anziano, costretto a letto, sarebbe morto per le fiamme che hanno raggiunto l'abitazione in campagna. La figlia e il genero sono rimasti lievemente feriti.

Richieste di aiuto ai vigili del fuoco continuano ad arrivare dalla zona di Petilia Policastro e dall'entroterra di tutta la provincia. Nella provincia di Catanzaro sono segnalate criticità nelle nella zona sud del capoluogo: qui, in via precauzionale, le forze dell’ordine stanno evacuando alcune abitazioni. Nella provincia di Cosenza situazione difficile nel comune di Acri, località Serra di Buda, con le fiamme che hanno interessato due abitazioni.

Salento

Molto complicata anche la situazione nel Salento. Nelle ultime ore sono finiti in fiamme oltre dieci ettari di macchia mediterranea e pineta. Evacuati un centinaio di bagnanti e le auto parcheggiate in zona. Qualche vettura è stata avvolta dalle fiamme. Sul posto sono impegnati 15 mezzi e 30 unità tra operatori antincendio di Arif, carabinieri forestali, vigili del fuoco, protezione civile, polizia locale e volontari. Vista la situazione è stato richiesto anche l'intervento di supporti aerei.

Fiamme anche a San Cataldo. Diramato un dispaccio urgente di Sanità Service che chiama a raccolta "tutto il personale disponibile nelle vicinanze di Lecce è pregato di presentarsi presso il Distretto Socio Sanitario di Lecce per maxi emergenza a San Cataldo. Con massima urgenza per cortesia. Ritrovo al parcheggio ambulanze".